Ερντογάν για ιρανικό πύραυλο: Είμαστε σε συντονισμό με ΝΑΤΟ - Να μην επαναληφθούν τέτοια περιστατικά

Στην αναχαίτιση του ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου αναφέρθηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υπογραμμίζοντας ότι η Άγκυρα βρίσκεται σε στενό συντονισμό με τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ.

Ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε ακόμη ότι η Άγκυρα απευθύνει «τις πιο σαφείς προειδοποιήσεις» ώστε να μην επαναληφθούν παρόμοια περιστατικά, ενώ διαβεβαίωσε ότι η Τουρκία διαθέτει τόσο τη βούληση όσο και την ικανότητα να διασφαλίσει την ασφάλεια της χώρας.

«Δόξα τω Θεώ, τόσο η βούληση όσο και η ικανότητά μας να διασφαλίσουμε την ασφάλεια της χώρας και του έθνους μας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο», σημείωσε.

Ανησυχία για τον ιρανικό πύραυλο με κατεύθυνση την Τουρκία

Παράλληλα, η Τουρκία κάλεσε τον πρέσβη του Ιράν, Μοχάμαντ Χασάν Χαμπιμπολαχζαντέχ, στο Υπουργείο Εξωτερικών στην Άγκυρα, για να καταθέσει διαμαρτυρία και να εκφράσει την ανησυχία της χώρας, μετά τον εντοπισμό βαλλιστικού πυραύλου που εκτοξεύτηκε από το Ιράν και κατευθυνόταν προς τον τουρκικό εναέριο χώρο.

Νωρίτερα, ο Χακάν Φιντάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί. Στη συνομιλία μεταφέρθηκε η αντίδραση της Άγκυρας σχετικά με τους βαλλιστικούς πυραύλους, οι οποίοι εντοπίστηκαν να κατευθύνονται προς τον τουρκικό εναέριο χώρο και στη συνέχεια εξουδετερώθηκαν.

Ο Χακάν Φιντάν υπογράμμισε ότι πρέπει να αποφευχθούν ενέργειες που ενδέχεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω εξάπλωση της σύγκρουσης, στέλνοντας σαφές μήνυμα προσοχής και αποτροπής.