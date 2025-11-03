Ερντογάν για Κύπρο: «Έχει μπει στο μενού του ιμπεριαλιστικού παιχνιδιού»

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μιλώντας στη συνεδρίαση της Μόνιμης Επιτροπής Οικονομικής και Εμπορικής Συνεργασίας του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας, αναφέρθηκε στο Κυπριακό.



Ο Τούρκος πρόεδρος έκανε λόγο για απομόνωση που έχουν υποστεί σύμφωνα με τον ίδιο οι Τουρκοκύπριοι ενώ επανέλαβε τη θέση του για λύση δυο κρατών στο νησί.



Παράλληλα ο Τούρκος πρόεδρος άφησε υπαινιγμό για τον ρόλο των ΗΠΑ στο νησί σημειώνοντας ότι η Κύπρος έχει μπει στο μενού του νέου ιμπεριαλιστικού παιχνιδιού που στήνεται στην περιοχή.



«Ο τουρκοκυπριακός λαός αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ισλαμικού κόσμου. Είναι μια τραγικά βάναυση εξέλιξη το γεγονός ότι έχει υποβληθεί σε άδικη, παράνομη και ανελέητη απομόνωση για δεκαετίες, ιδίως λόγω της ταυτότητάς του. Παρά ταύτα, οι Τουρκοκύπριοι αδελφοί και αδελφές μας δεν έχουν υποκύψει στην καταπίεση, δεν έχουν εγκαταλείψει τη θέλησή τους να ζήσουν έντιμα στην πατρίδα τους και δεν έχουν αμφισβητήσει την κυρίαρχη ισότητά τους.



Λαμβάνουμε ισχυρά μηνύματα ότι το νησί της Κύπρου εξετάζεται για ένταξη στο νεοσύστατο ιμπεριαλιστικό παιχνίδι. Από αυτή την άποψη, πιστεύω ότι είναι ζωτικής σημασίας η οργάνωσή μας να ενισχύσει περαιτέρω την αλληλεγγύη της προς τον τουρκοκυπριακό λαό.



Περιμένω από εσάς να υποστηρίξετε περαιτέρω τον αγώνα των Τουρκοκυπρίων για δικαιώματα, ελευθερία και δικαιοσύνη, βασισμένο σε μια λύση δύο κρατών. Ως μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια δύναμη, δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ τον τουρκοκυπριακό λαό και θα στεκόμαστε πάντα δίπλα του στον δίκαιο σκοπό του».