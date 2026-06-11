Ερντογάν κατά Νετανιάχου: «Θα έχει την ίδια κατάληξη με άλλους τυράννους της Ιστορίας»

Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα και κάνοντας λόγο για λογοδοσία σχετικά με τις εξελίξεις στη Γάζα.

Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την 158η επέτειο από την ίδρυση της Ερυθράς Ημισελήνου, ο Τούρκος πρόεδρος κατηγόρησε την ισραηλινή κυβέρνηση ότι τροφοδοτεί τη βία και την αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή.

«Το Ισραήλ έχει μετατραπεί σε εργοστάσιο διχόνοιας»

Ο Ερντογάν υποστήριξε ότι το Ισραήλ, υπό τη σημερινή του ηγεσία, αποτελεί παράγοντα αποσταθεροποίησης στη Μέση Ανατολή.

«Το Ισραήλ, υπό την παρούσα ηγεσία, έχει μετατραπεί σε ένα εργοστάσιο παραγωγής διχόνοιας, του οποίου η πρώτη ύλη είναι μόνο αίμα και δάκρυα, μόνο αστάθεια και χάος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, τόνισε ότι όσοι ευθύνονται για την αιματοχυσία στην περιοχή θα κληθούν να λογοδοτήσουν.

«Όσοι επιτίθενται στην περιοχή μας σαν καρχαρίες που μυρίζουν αίμα θα λογοδοτήσουν τελικά για το αίμα που έχυσαν. Η κραυγή των καταπιεσμένων, που κάνει τον ουρανό να τρέμει, αργά ή γρήγορα θα πιάσει τους τυράννους από το γιακά», ανέφερε.

Turkish President Erdogan:



Israel, under its current administration, has turned into a factory of discord whose only raw materials are blood and tears, producing nothing but instability and chaos.



Those who attack our region like sharks that have smelled blood will, sooner or… pic.twitter.com/jCx0geE8aT — Clash Report (@clashreport) June 11, 2026

Συνεχίζοντας σε υψηλούς τόνους, ο Τούρκος πρόεδρος προχώρησε σε ιστορικούς παραλληλισμούς, προειδοποιώντας όσους, όπως είπε, ακολουθούν πρακτικές αυταρχισμού και βίας.

«Όσοι ακολουθούν σήμερα τα βήματα του Χίτλερ ας μην ξεχνούν ότι, αν συνεχίσουν έτσι, η κατάληξή τους θα είναι ίδια με εκείνη των άλλων τυράννων της Ιστορίας», δήλωσε.

«Η Τουρκία θα συνεχίσει να στηρίζει τους Παλαιστινίους»

Ο Ερντογάν επανέλαβε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να στηρίζει τον παλαιστινιακό λαό και να ζητά διεθνή λογοδοσία για όσα συμβαίνουν στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι νέες δηλώσεις του Τούρκου προέδρου έρχονται σε μια περίοδο ιδιαίτερα αυξημένης έντασης στις σχέσεις Άγκυρας και Τελ Αβίβ, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν σκληρές κατηγορίες για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.