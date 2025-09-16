Ερντογάν: Mιλάμε με Χαφτάρ - Σημαντικό επίτευγμα η πιθανή επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου

Στους ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας που έχει αναπτύξει η Τουρκία με την πλευρά του Χαλίφα Χαφτάρ, αναφέρθηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά την επιστροφή του από το Κατάρ.



Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε στην επικοινωνία που έχουν αναπτύξει οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες με την πλευρά του Χαλίφα Χαφτάρ, σημειώνοντας ότι θα αποτελούσε σημαντικό επίτευγμα η πιθανή επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από το κοινοβούλιο του Τομπρούκ.

«Ο γιος του Χαφτάρ διατηρεί επαφή με τις μυστικές μας υπηρεσίες και περιστασιακά διατηρεί διάλογο με το Υπουργείο Εξωτερικών. Με άλλα λόγια, δεν είναι απομονωμένοι από εμάς. Πιστεύουμε ότι πρέπει να καθιερωθεί ένας εποικοδομητικός διάλογος μεταξύ Ανατολής και Δύσης στη Λιβύη. Θέλουμε να διατηρηθεί η κυριαρχία, η εδαφική ακεραιότητα και η πολιτική ενότητα της Λιβύης. Λαμβάνουμε μέτρα σύμφωνα με αυτούς τους στόχους. Από την αρχή αυτής της διαδικασίας, έχουμε υποστηρίξει τη νόμιμη κυβέρνηση της Τρίπολης. Ωστόσο, οι πρόσφατες πολιτικές έχουν εξελιχθεί προς το άνοιγμα διπλωματικών διαύλων όχι μόνο προς την Τρίπολη αλλά και προς την ανατολική Λιβύη. Αυτό αντικατοπτρίζει τις πολύπλευρες διπλωματικές μας προσπάθειες, το περιφερειακό όραμα της Τουρκίας και τον στόχο της για επίτευξη ειρήνης. Αναμένουμε ότι η πολιτική διαδικασία στη Λιβύη θα προχωρήσει μέσω δίκαιων, αξιόπιστων και διαφανών εκλογών . Φυσικά, θα υπάρξουν εκείνοι που θα επιδιώξουν να αποτρέψουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στη Λιβύη. Θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε στο πλευρό του λιβυκού λαού και να ενισχύουμε τη βάση του διαλόγου. Η επικύρωση από τη διοίκηση της Βεγγάζης της συμφωνίας θαλάσσιας δικαιοδοσίας που υπεγράφη μεταξύ Τουρκίας και Τρίπολης θα αποτελούσε σημαντικό επίτευγμα από άποψη διεθνούς δικαίου.»



«Δεν θα επιτρέψουμε την καταπάτηση δικαιωμάτων των Τουρκοκυπρίων»

Ο Τούρκος πρόεδρος αναφερόμενος στο Κυπριακό, τόνισε ότι η Τουρκία δεν θα επιτρέψει να καταπατηθούν τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων στην Ανατολική Μεσόγειο, προσθέτοντας ότι κανείς δεν πρέπει να επινοεί σχέδια που θα μπορούσαν να προκαλέσουν δεινά στο νησί.

Ειδικότερα, ρωτήθηκε από Τούρκους δημοσιογράφους για το αν το αποτέλεσμα των εκλογών στο ψευδοκράτος που θα πραγματοποιηθούν τον Οκτώβριο, θα μπορούσε να προκαλέσει κίνδυνο στις αξιώσεις την Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Η ''ΤΔΒΚ'', είναι κυρίαρχο κράτος, θα διεξάγει τις εκλογές της υπό την επίβλεψη της ανεξάρτητης δικαστικής της εξουσίας. Η ''ΤΔΒΚ'' είναι αδελφός μας. Θεωρούμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της ''ΤΔΒΚ'' δικά μας. Δεν θα επιτρέψουμε να καταπατηθούν. Η Τουρκία έχει εγγυητικά δικαιώματα, νόμιμα αναγνωρισμένα βάσει του διεθνούς δικαίου και των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Αυτά τα δικαιώματα εγγυώνται την ύπαρξη της ''Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου'' και των θαλάσσιων δικαιοδοσιών της στην Ανατολική Μεσόγειο. Η πρόσφατη ιστορία έχει δείξει πόσο αιματηρά μπορούν να είναι αυτά τα παιχνίδια. Κανείς δεν πρέπει να επινοεί σχέδια που θα προκαλέσουν νέα δεινά στο νησί της Κύπρου. Ούτε εμείς ούτε ο τουρκοκυπριακός λαός έχουμε ξεχάσει τι έχει υποστεί. Οι αναμνήσεις γεμάτες πόνο είναι ακόμα νωπές. Κανείς δεν μπορεί να προκαλέσει ξανά παρόμοια δεινά στους Τουρκοκύπριους και δεν θα το επιτρέψουμε.», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος.