Ερντογάν προς ΕΕ: Θέλουμε αναβίωση της ενταξιακής πορείας – Στο τραπέζι Κυπριακό, ασφάλεια, εμπόριο

Νέα προσπάθεια επαναπροσδιορισμού των σχέσεων Τουρκίας – Ευρωπαϊκής Ένωσης επιχειρεί η Άγκυρα, με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να θέτει εκ νέου στο τραπέζι το ζήτημα της τουρκικής ένταξης στην ΕΕ.



Ο Τούρκος πρόεδρος υποδέχθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο προεδρικό συγκρότημα στην Άγκυρα την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, σε μια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.



Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν οι σχέσεις Άγκυρας – Βρυξελλών, η ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή, οι διεθνείς κρίσεις, αλλά και το Κυπριακό.

«Βασική προσδοκία μας η αναζωογόνηση της ενταξιακής διαδικασίας»



Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής Προεδρίας, ο Ερντογάν υπογράμμισε ότι βασικός στόχος της Άγκυρας είναι η επανεκκίνηση της διαδικασίας ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.



Ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι για να υπάρξει πρόοδος απαιτείται η ενεργοποίηση των σχετικών μηχανισμών και η επανέναρξη των απαραίτητων επαφών μεταξύ των δύο πλευρών.



Η Τουρκία είναι υποψήφια προς ένταξη χώρα στην ΕΕ εδώ και δεκαετίες, ενώ συμμετέχει στην Τελωνειακή Ένωση με την Ευρωπαϊκή Ένωση από το 1995. Ωστόσο, οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις έχουν ουσιαστικά παγώσει τα τελευταία χρόνια λόγω διαφωνιών σε ζητήματα κράτους δικαίου, δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων και εξωτερικής πολιτικής.

Η οικονομία στο επίκεντρο: «Η Τουρκία παραγωγικό κέντρο για την Ευρώπη»



Ο Ερντογάν έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομική διάσταση των σχέσεων με την Ευρώπη, σημειώνοντας ότι η Τουρκία έχει εξελιχθεί σε σημαντικό παραγωγικό κόμβο για την ευρωπαϊκή αγορά.



Όπως ανέφερε, η στενή διασύνδεση των οικονομιών Τουρκίας και ΕΕ ενισχύει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, ενώ η Άγκυρα αναμένει να συμπεριληφθεί στις νέες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για το εμπόριο και τις επενδύσεις.



Η Τουρκία επιδιώκει εδώ και χρόνια την αναβάθμιση της Τελωνειακής Ένωσης, ένα ζήτημα που θεωρεί κομβικό για την οικονομική της σχέση με τις Βρυξέλλες.



Ασφάλεια και ΝΑΤΟ: Το μήνυμα της Άγκυρας



Στη συνάντηση συζητήθηκαν εκτενώς και θέματα ευρωπαϊκής ασφάλειας, με τον Ερντογάν να τονίζει ότι η Τουρκία έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της σταθερότητας στην περιοχή.



Παράλληλα, σύμφωνα με την τουρκική πλευρά, ο πρόεδρος ζήτησε βήματα που θα είναι συμβατά με «το πνεύμα και το δίκαιο της συμμαχίας» στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.



Η Άγκυρα επιχειρεί να ενισχύσει τον ρόλο της ως βασικού παράγοντα ασφαλείας, ειδικά μετά τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τη γενικότερη αστάθεια στη Μέση Ανατολή.



Ουκρανία, Ιράν, Γάζα και Λίβανος στο τραπέζι



Οι τρεις ηγέτες συζήτησαν επίσης τις σημαντικότερες διεθνείς κρίσεις.



Μεταξύ άλλων εξετάστηκαν:



ο πόλεμος Ρωσίας – Ουκρανίας,

η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν,

οι εξελίξεις στη Γάζα,

η κατάσταση στον Λίβανο.

Η τουρκική πλευρά παρουσίασε τις διπλωματικές πρωτοβουλίες της Άγκυρας για την επίλυση περιφερειακών συγκρούσεων, ενώ οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναγνώρισαν τον ρόλο της Τουρκίας σε ορισμένες προσπάθειες διαμεσολάβησης.

Reuters

Το Κυπριακό επανέρχεται στο επίκεντρο



Ιδιαίτερη αναφορά στο Κυπριακό περιλαμβάνεται στην κοινή ανάρτηση των Κόστα και φον ντερ Λάιεν μετά τη συνάντηση.



Οι δύο Ευρωπαίοι ηγέτες τόνισαν ότι πρέπει να αξιοποιηθεί η «ανανεωμένη δυναμική» για την προώθηση λύσης μέσω της διαδικασίας υπό την αιγίδα του Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών.

Thank you, President @RTErdogan, for the warm welcome to Ankara.



The EU and Türkiye are strategic partners, and we are committed to strengthening our relationship.



In a more challenging world, our partnership matters more than ever.



Türkiye has been an important partner in… pic.twitter.com/gbFpMGgvkM — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 9, 2026





«Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία είναι στρατηγικοί εταίροι και δεσμευόμαστε να ενισχύσουμε τη μεταξύ μας σχέση», ανέφεραν, υπογραμμίζοντας ότι η συνεργασία των δύο πλευρών είναι σημαντική σε μια περίοδο αυξανόμενων διεθνών προκλήσεων.



Παράλληλα, σημείωσαν ότι η Τουρκία έχει αποτελέσει σημαντικό εταίρο στην αντιμετώπιση κρίσεων στη Μέση Ανατολή και στις προσπάθειες για ειρήνη στην Ουκρανία.

