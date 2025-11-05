Ερντογάν: «Σεβόμαστε τα κυριαρχικά δικαιώματα των γειτόνων-Δεν έχουμε βλέψεις στα εδάφη άλλων χωρών»

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν διαβεβαίωσε ότι η Άγκυρα «δεν έχει καμία βλέψη στα εδάφη, την κυριαρχία ή τους φυσικούς πόρους άλλων χωρών» και ότι «σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των φιλικών κρατών, πρωτίστως των γειτόνων της».

Μιλώντας στη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση, ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε πως οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις δρουν «πάντοτε στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου» και αποτελούν «εγγύηση για την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα» σε κάθε περιοχή όπου επιχειρούν.

«Θεού θέλοντος, και στο εξής οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις θα συνεχίσουν να υπερασπίζονται την ειρήνη, την αλληλεγγύη και την αδελφοσύνη όπου κι αν βρίσκονται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Φτάσαμε σε ένα νέο σταυροδρόμι για μια Τουρκία χωρίς τρομοκρατία»

Ο Ερντογάν σημείωσε ότι η χώρα του έχει φτάσει «σε ένα νέο σταυροδρόμι στον στόχο για μια Τουρκία και μια περιοχή χωρίς τρομοκρατία», καλώντας όλα τα πολιτικά κόμματα «να στηρίξουν τη διαδικασία και να συμβάλουν στο μέγιστο δυνατό».

Ο Τούρκος πρόεδρος ευχαρίστησε τα κόμματα που ψήφισαν υπέρ της κυβερνητικής πρότασης για παράταση κατά τρία έτη της στρατιωτικής παρουσίας της Τουρκίας στο Ιράκ και στη Συρία, υπογραμμίζοντας ότι το μέτρο αυτό «εγγυάται την ασφάλεια της Τουρκίας» και «συμβάλλει στην ειρήνη των γειτονικών χωρών».