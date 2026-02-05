Ερντογάν - Σίσι: Το δώρο-αυτοκίνητο του Τούρκου προέδρου και ο «δικτάτορας» που ανήκει στο παρελθόν

Ο Ταγίπ Ερντογάν που μέχρι πριν από λίγα χρόνια αποκαλούσε τον Αιγύπτιο πρόεδρο Σίσι «δολοφόνο» και «ηγέτη πραξικοπήματος», του έκανε δώρο ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο τουρκικης παραγωγής Togg.

Κατά την επίσκεψή του στο Κάιρο υπογράφηκε επίσης μια «συμφωνία-πλαίσιο στρατιωτικού χαρακτήρα», με τους δύο ηγέτες να αφήνουν πίσω τις τεταμένες σχέσεις τους.

Μετά την τελετή υπογραφής των συμφωνιών και την κοινή συνέντευξη Τύπου, ο Ερντογάν κατευθύνθηκε μαζί με τον Αιγύπτιο ομόλογό του στους κήπους του προεδρικού μεγάρου Αλ Ιτιχαντίγια, παρουσιάζοντάς του το δώρο του, αξίας 50.000 ευρώ.

Ο Ερντογάν και ο Σίσι, οι οποίοι πόζαραν για φωτογραφία μέσα στο όχημα, έκαναν και μια δοκιμαστική βόλτα στους κήπους τους προεδρικού μεγάρου, με τον Αιγύπτιο πρόεδρο στο τιμόνι και τον Τούρκο πρόεδρο στη θέση του συνοδηγού.