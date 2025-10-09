Ερντογάν: Η Τουρκία θα συμμετάσχει στην επίβλεψη της συμφωνίας και στην ανοικοδόμηση της Γάζας

Την πρόθεση της Τουρκίας να συμμετάσχει ενεργά στην ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας, αλλά και να έχει ενεργό ρόλο στην παρακολούθηση της εφαρμογής της νέας ειρηνευτικής συμφωνίας, εξέφρασε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε δηλώσεις του μετά τις τελευταίες εξελίξεις από το Σαρμ Ελ Σέιχ.



Ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε ότι η Τουρκία θα συμμετάσχει στη διεθνή αποστολή παρακολούθησης της συμφωνίας στο πεδίο, διασφαλίζοντας όπως είπε ότι όλα τα συμφωνηθέντα θα εφαρμοστούν κατά γράμμα.



«Θα παρακολουθούμε με αυστηρότητα την ακριβή εφαρμογή των συμφωνηθέντων όρων. Η Τουρκία θα συμμετάσχει, με τη βοήθεια του Θεού, στη δύναμη που θα επιβλέπει την εφαρμογή της συμφωνίας στο πεδίο», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η Άγκυρα θα στηρίξει ενεργά τις διεθνείς προσπάθειες για την ανοικοδόμηση της Γάζας, η οποία έχει υποστεί τεράστιες καταστροφές από τους συνεχείς βομβαρδισμούς και τις συγκρούσεις.



«Για να μπορέσει η Γάζα να σταθεί ξανά στα πόδια της, θα υποστηρίξουμε τις προσπάθειες ανοικοδόμησης από κοινού με τη διεθνή κοινότητα», είπε ο Τούρκος πρόεδρος.

Ικανοποίηση για τη συμφωνία – Ευχαριστίες σε Κατάρ και Αίγυπτο

Ο Ερντογάν εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επίτευξη της συμφωνίας κατάπαυσης πυρός, υπογραμμίζοντας ότι η Τουρκία συμμετείχε από την αρχή στις σχετικές διπλωματικές διεργασίες. Όπως ανέφερε, είχαν προηγηθεί επαφές τόσο στα Ηνωμένα Έθνη όσο και στον Λευκό Οίκο με τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.



«Δόξα τω Θεώ, σήμερα υπογράφηκαν οι συμφωνίες. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τη συμφωνία στην οποία συμβάλαμε ενεργά από την αρχή», σημείωσε.



Ο Τούρκος πρόεδρος ευχαρίστησε το Κατάρ και την Αίγυπτο για τη συμβολή τους, ενώ συνεχάρη και τη Χαμάς για τη στάση του στις διαπραγματεύσεις.