Έρωτας χωρίς όρια: Ελεονόρα Ινκαρντόνα και Σαμουέλε Ρίτσι σε ρομαντικά στιγμιότυπα

Η Ελεονόρα Ινκαρντόνα κατάφερε να τραβήξει πάλι τα βλέμματα, αλλά αυτήν την φορά όχι για την εμφάνιση της. Η παρουσιάστρια του DAZN, ανέβασε ρομαντικές φωτογραφίες με τον νεότερο σύντροφο της, Σαμουέλε Ρίτσι και δέχτηκε αποθεωτικά σχόλια.

Η πανέμορφη 35χρονη συνηθίζει να μοιράζεται τις στιγμές με τον σύζυγο της με τους περισσότερους από 1,3 εκατομμύρια ακόλουθους της στο Instagram, με την τελευταία της δημοσίευση να μαζεύει αρκετά σχόλια θαυμασμού.

Πρώτα, δημοσίευσε μια selfie, με τον σύντροφό της στο φόντο και στη δεύτερη φαίνονται και οι δύο να κάνουν βόλτα με το ποδήλατο.

Ένας θαυμαστής της έγραψε απο κάτω: «Εσείς οι δύο είστε το απόλυτο ζευγάρι μου και μου φωτίζετε τη μέρα».



«Είναι τόσο ρομαντικό και είσαι πραγματικά τόσο χαρούμενη», «Όλοι πρέπει να προσεύχονται για μια τέτοια σχέση»

Η σχέση της με τον Ρίτσι

Η Ινκαρντόνα έχει γεννηθεί στην Σικελία και δεν την λες μια συνηθισμένη παρουσιάστρια.

Έχει σπουδάσει νομική, ενώ πριν ασχοληθεί με τις κάμερες είχε συμμετάσχει στον διαγωνισμό Μις Ιταλία το 2010.

Έκανε τα πρώτα της βήματα στην εκπομπή Sportitalia πριν αναλάβει ρόλο στο DAZN, εκεί που έγινε αναγνωρίσιμη και πολυσυζητημενή όσο άφορα τα αθλητικά μέσα, έχοντας παράλληλα και αρκετά μεγάλο αριθμό ακολούθων στα social media.

Η εντυπωσιακή παρουσιάστρια και ο σύντροφός της έχουν γίνει ένα από τα πιο λαμπερά ζευγάρια του ιταλικού ποδοσφαίρου από τότε που γνωρίστηκαν το 2024 και ο έρωτάς τους δυναμώνει όλο και περισσότερο.



Ο Ρίτσι, 24 ετών, εντάχθηκε στην Μίλαν από την Τορίνο, υπογράφοντας πενταετές συμβόλαιο έως το 2029, εδραιώνοντας τη θέση του ανάμεσα στα ανερχόμενα αστέρια της Serie A.



Και η Ελεονόρα είναι στο πλευρό του σε κάθε βήμα, λέγοντας ανοιχτά για το πώς η σχέση τους άνθισε ακριβώς την κατάλληλη στιγμή στη ζωή της.