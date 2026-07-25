Με λόγια που αποτυπώνουν τη στάση ζωής του, ο Αντώνης Λουδάρος μίλησε ανοιχτά για την προσωπική του ζωή, τον έρωτα και τις δυσκολίες που όλοι καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Ο ηθοποιός εξήγησε πως δεν έχει επιλέξει να κρύβεται, ωστόσο θεωρεί πως δεν υπάρχει κανένας λόγος να εκθέτει δημόσια τις προσωπικές του στιγμές.

Με αφορμή τη συμμετοχή του στη θεατρική παράσταση «Όχι άλλο κάρβουνο», παραχώρησε συνέντευξη στο Secret και τη Σάσα Σταμάτη, κάνοντας μία από τις πιο προσωπικές εξομολογήσεις του.

«Παλεύω καθημερινά για την ευτυχία μου»

Ο Αντώνης Λουδάρος περιέγραψε με ειλικρίνεια τον τρόπο που αντιμετωπίζει τη ζωή, τονίζοντας πως τίποτα δεν χαρίζεται και πως η ευτυχία απαιτεί καθημερινή προσπάθεια.

«Παλεύω καθημερινά για την ευτυχία μου. Δεν εγκαταλείπω. Ευτυχώς κάνω μια δουλειά που αγαπάω, έχω λίγους φίλους και είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχω, ερωτεύομαι, τρώω τα μούτρα μου, πέφτω, αλλά σηκώνομαι και πάλι και χαμογελώ στη ζωή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, δεν αισθάνεται την ανάγκη να δημοσιοποιεί την προσωπική του ζωή μόνο και μόνο επειδή είναι δημόσιο πρόσωπο.

«Δεν κρύβομαι, αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος να ξέρετε τα προσωπικά μου για να υπάρχω. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά είμαι. Αγαπάω, αγαπιέμαι και χαμογελώ στη ζωή», είπε.

«Τα όνειρά μου πραγματοποιούνται»

Ο ηθοποιός αποκάλυψε ακόμη πως δεν αισθάνεται ότι έχει ανεκπλήρωτα όνειρα, καθώς, όπως είπε, πολλά από όσα ονειρεύτηκε έχουν ήδη γίνει πραγματικότητα.

Όπως σημείωσε, κάποια όνειρα εκπληρώνονται πιο γρήγορα, άλλα πιο αργά, ενώ υπάρχουν και εκείνα τα όνειρα που με το πέρασμα του χρόνου παύουν να τον εκφράζουν και τα αφήνει πίσω, αλλα τα κρατάει πάντα σαν θησαυρό.

Η αιχμή για την τηλεόραση

Ο Αντώνης Λουδάρος αναφέρθηκε και στην ελληνική τηλεόραση, ξεκαθαρίζοντας ότι θα επέστρεφε μόνο αν υπήρχε μια ομάδα ανθρώπων στην οποία θα πίστευε πραγματικά.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί σήμερα η τηλεόραση, κάνοντας λόγο για έντονη τοξικότητα και εκφράζοντας τη στενοχώρια του για τους ανθρώπους που εργάζονται στον χώρο.

«Με µια ωραία οµάδα, που θα πίστευα σε αυτήν, ναι. Αντε βρες την! Εχει τόση τοξικότητα η ελληνική τηλεόραση, που γιατί να το κάνω; ∆εν µε ορίζει η τηλεόραση, σχεδόν δεν την ανοίγω. Στεναχωριέµαι για τους ανθρώπους που είναι αυτή η δουλειά τους, είτε µπροστά είτε πίσω από τις κάµερες. Πόσο κόπο κάνουν για τέτοιο αποτέλεσµα… Η τηλεόραση είναι µια χαρά. Ο τρόπος που κάνουν τηλεόραση δεν είναι µια χαρά… Είναι δυο τροµάρες!».

Ο ηθοποιός έχει δοκιμαστεί και στην παρουσίαση, συμμετέχοντας στο παρελθόν στην εκπομπή «Σπίτι μου σπιτάκι μου» στον Alpha, στο πλευρό της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου.