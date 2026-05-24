Ερωτευμένη και πάλι η Ζιζέλ Πελικό - «Δεν περίμενα ότι θα εμπιστευθώ ξανά έναν άνδρα»

Μετά τη φρίκη που βίωσε η ζωή προχωράει μπροστά για την Ζιζέλ Πελικό, η οποία αποκάλυψε ότι κατάφερε να ερωτευθεί ξανά, λίγα χρόνια μετά την πολύκροτη υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης που συγκλόνισε την Γαλλία.



Η ίδια αποκάλυψε πως κατάφερε να ξαναβρεί την εμπιστοσύνη στους ανθρώπους και να ερωτευτεί ξανά, παρά την σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη από τον πρώην σύζυγό της, Ντομινίκ Πελικό, ο οποίος την νάρκωνε και καλούσε άγνωστους να τη βιάσουν.

«Ένας ύμνος στη ζωή»

Η 73χρονη εμφανίστηκε χθες, Σάββατο 23 Μαΐου, στο Hay Festival, όπου παρουσίασε το αυτοβιογραφικό της βιβλίο «Ένας ύμνος στη ζωή» και μίλησε για τη δύσκολη πορεία της προς την αποκατάσταση.



«Δεν πίστευα ότι θα μπορούσα να εμπιστευτώ ξανά έναν άνδρα», ανέφερε χαρακτηριστικά, αναφερόμενη στη σχέση της με τον σύντροφό της, Ζαν-Λουπ Αγοπιάν.



Όπως είπε, δεν είχε σκοπό να ερωτευτεί ξανά, ωστόσο «η ζωή αποφάσισε διαφορετικά». «Μπορείς να ερωτευτείς σε οποιαδήποτε ηλικία», πρόσθεσε.

Η βία κατά των γυναικών

Η Πελικό στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της βίας κατά των γυναικών, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα φαινόμενο που ξεπερνά σύνορα και κοινωνικές τάξεις. «Η κοινωνία πρέπει να ξυπνήσει», υπογράμμισε, κάνοντας λόγο για ένα «φρικτό κακό» που απαιτεί συλλογική αντιμετώπιση.



Παρά τις τραυματικές εμπειρίες της, εξέφρασε αισιοδοξία για το μέλλον, σημειώνοντας ότι άνδρες και γυναίκες μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά, εφόσον η νέα γενιά μεγαλώνει με αξίες σεβασμού και ισότητας.



Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, περιέγραψε ως «θαύμα» το γεγονός ότι βρίσκεται σήμερα ζωντανή και μπορεί να μιλά δημόσια για όσα έζησε.



Όπως ανέφερε, ο πρώην σύζυγός της τη νάρκωνε επί χρόνια σε τέτοιο βαθμό, ώστε πολλές φορές δεν θυμόταν συνομιλίες ή γεγονότα της καθημερινότητάς της, προκαλώντας ανησυχία στα παιδιά και τους φίλους της.



Η ίδια αναφέρθηκε και στη δύσκολη απόφαση να παραιτηθεί από το δικαίωμα ανωνυμίας κατά τη διάρκεια της δίκης, γνωρίζοντας ότι θα δεχόταν σκληρές επιθέσεις και προσπάθειες δημόσιας ταπείνωσης από τους κατηγορούμενους και τους δικηγόρους τους.

Νέες έρευνες από τις γαλλικές αρχές

Την ίδια ώρα, οι γαλλικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την επανεμφάνιση της διαδικτυακής πλατφόρμας που χρησιμοποιούσε ο Ντομινίκ Πελικό για να προσελκύει άνδρες που συμμετείχαν στην κακοποίησή της.



Το site είχε συνδεθεί με σοβαρές εγκληματικές υποθέσεις, μεταξύ αυτών βιασμούς, κακοποίηση ανηλίκων και δολοφονίες, πριν κλείσει το 2024.



Παράλληλα, η κόρη της, Καρολάιν Νταριάν, έχει επίσης κινηθεί νομικά κατά του πατέρα της, μετά την αποκάλυψη φωτογραφιών στις οποίες εμφανίζεται αναίσθητη σε κρεβάτι, φορώντας εσώρουχα που –όπως υποστηρίζει– δεν της ανήκαν.