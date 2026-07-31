Μια διαφορετική πλευρά της προσωπικής του ζωής επέλεξε να δείξει ο Χρίστος Κούγιας μέσα από τα social media. Ο γιος του αείμνηστου ποινικολόγου Αλέξη Κούγια, που μέχρι σήμερα κρατά χαμηλούς τόνους όσον αφορά την ιδιωτική του ζωή, δημοσίευσε μια τρυφερή φωτογραφία από τις καλοκαιρινές του διακοπές μαζί με τη σύντροφό του.

Η ανάρτηση που ξεχώρισε

Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Χρίστος Κούγιας ανέβασε ένα στιγμιότυπο στο οποίο η σύντροφός του απολαμβάνει τη θέα σε ένα ειδυλλιακό παραθαλάσσιο τοπίο.

Αν και δεν συνόδευσε τη φωτογραφία με κάποιο ιδιαίτερο σχόλιο, η δημοσίευση τράβηξε το ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για μία από τις ελάχιστες φορές που επιλέγει να μοιραστεί στιγμές από την προσωπική του ζωή.

Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας

Ο Χρίστος Κούγιας έχει επιλέξει όλα αυτά τα χρόνια να διατηρεί την ιδιωτική του ζωή μακριά από τη δημοσιότητα, αποφεύγοντας να απασχολεί τα μέσα με τις προσωπικές του σχέσεις.

Η πρόσφατη ανάρτησή του αποτέλεσε μια μικρή εξαίρεση, δίνοντας στους διαδικτυακούς του φίλους μια εικόνα από τις ξέγνοιαστες στιγμές που περνά αυτό το καλοκαίρι.

Ένα νέο κεφάλαιο

Το τελευταίο διάστημα ο Χρίστος Κούγιας δείχνει να συνεχίζει την καθημερινότητά του με αισιοδοξία, έχοντας στο πλευρό του αγαπημένα του πρόσωπα.

Η νέα του δημοσίευση αποτυπώνει μια ήρεμη προσωπική στιγμή και επιβεβαιώνει την επιλογή του να μοιράζεται, έστω και σπάνια, στιγμιότυπα από τη ζωή του, χωρίς να εγκαταλείπει τη διακριτικότητα που τον χαρακτηρίζει.