Ερωτικές webcams: Λίγα ζευγάρια τις δοκιμάζουν, αλλά όσα το κάνουν έχουν μεγαλύτερη οικειότητα

Τα ζευγάρια συχνά αναζητούν την ανανέωση στην ερωτική τους σχέση και η τεχνολογία φαίνεται ότι προσφέρει όλο και περισσότερους τρόπους. Πρόσφατη επιστημονική μελέτη, που δημοσιεύεται στο περιοδικό Journal of Social and Personal Relationships δείχνει ότι ένα μικρό ποσοστό ζευγαριών επιλέγει να επισκέπτεται μαζί ερωτικές πλατφόρμες ζωντανής μετάδοσης. Αν και το φαινόμενο είναι σπάνιο, όσοι το δοκιμάζουν αναφέρουν συχνά ουδέτερα ή και θετικά αποτελέσματα για τη σχέση τους, αμφισβητώντας στερεότυπα γύρω από την περιοριστική φύση του online περιεχομένου.

Η τεχνολογία ως πεδίο οικειότητας

Όπως γράφεται στο PsyPost, εδώ και χρόνια οι ερευνητές μελετούν πώς η τεχνολογία επηρεάζει την ανθρώπινη επαφή. Οι πλατφόρμες webcam διαφέρουν από το παραδοσιακό ερωτικό περιεχόμενο, καθώς προσφέρουν ζωντανή αλληλεπίδραση με performers. Μέχρι πρόσφατα, η έρευνα αντιμετώπιζε τέτοιες πρακτικές ως ατομική εμπειρία. Η νέα προσέγγιση, όμως, μετατοπίζει το βλέμμα στη δυναμική του ζευγαριού και στο πώς η κοινή χρήση μιας ψηφιακής εμπειρίας μπορεί να λειτουργήσει ως πεδίο επικοινωνίας, διαπραγμάτευσης επιθυμιών και συναισθηματικής εγγύτητας.

Η μελέτη βασίστηκε στο λεγόμενο «μοντέλο αυτο-διεύρυνσης», σύμφωνα με το οποίο οι άνθρωποι επιδιώκουν, μέσα από τη σχέση, να εμπλουτίσουν τις αισθήσεις τους. Αυτό συχνά συμβαίνει όταν οι σύντροφοι μοιράζονται νέες, προκλητικές εμπειρίες. Οι ερευνητές υπέθεσαν ότι η κοινή παρακολούθηση ζωντανών ερωτικών εκπομπών μπορεί να λειτουργήσει με παρόμοιο τρόπο, όπως έχει ήδη φανεί για την κοινή θέαση προηχογραφημένου πορνογραφικού υλικού, η οποία σε άλλες μελέτες συνδέθηκε με καλύτερη σεξουαλική επικοινωνία.

Για τη συλλογή δεδομένων, οι ερευνητές απευθύνθηκαν απευθείας σε ενεργούς χρήστες μεγάλης πλατφόρμας webcam, προσκαλώντας τους να απαντήσουν σε ανώνυμο ερωτηματολόγιο. Από χιλιάδες απαντήσεις, ξεχώρισαν όσοι βρίσκονταν σε σταθερή σχέση και των οποίων ο σύντροφος γνώριζε τη χρήση της πλατφόρμας. Το τελικό δείγμα είχε συγκεκριμένο προφίλ: κυρίως ετεροφυλόφιλοι άνδρες σε αποκλειστικές σχέσεις. Αυτό το στοιχείο είναι κρίσιμο για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

Γιατί κάποια ζευγάρια το επιλέγουν

Τα ευρήματα έδειξαν ότι η κοινή χρήση τέτοιων πλατφορμών δεν είναι ο κανόνας. Μόνο ένα μικρό ποσοστό των χρηστών είχε παρακολουθήσει εκπομπή μαζί με τον σύντροφό του. Ωστόσο, όσοι το δοκίμασαν, δεν αρκέστηκαν σε μία μεμονωμένη εμπειρία· πάνω από τους μισούς το επανέλαβαν, ενώ αρκετοί το ενέταξαν σταθερά στη σεξουαλική τους ζωή. Αυτό υποδηλώνει ότι, όταν ξεπεραστεί η αρχική αμηχανία, η πρακτική μπορεί να αποκτήσει διάρκεια και νόημα για το ζευγάρι.

Οι λόγοι που ώθησαν τα ζευγάρια σε αυτή την επιλογή ήταν αποκαλυπτικοί. Κυρίαρχο κίνητρο ήταν η ανάγκη για ανανέωση και πειραματισμό. Άλλοι ανέφεραν την εκπλήρωση φαντασιώσεων ή την απλή περιέργεια και την ψυχαγωγία. Λιγότερο συχνά, η πλατφόρμα χρησιμοποιήθηκε ως «εργαλείο μάθησης» ή εξερεύνησης συγκεκριμένων επιθυμιών. Όλα αυτά συνδέονται με την ιδέα ότι η κοινή εμπειρία, ακόμη κι αν είναι ψηφιακή, μπορεί να διευρύνει το κοινό σεξουαλικό λεξιλόγιο του ζευγαριού.

Όρια, προκαταλήψεις και ανοιχτά ερωτήματα

Όσον αφορά τον αντίκτυπο στη σχέση, τα αποτελέσματα δεν επιβεβαιώνουν φόβους περί αποξένωσης. Για αρκετούς, η εμπειρία δεν άλλαξε τίποτα. Για σχεδόν έναν στους τέσσερις, όμως, λειτούργησε ενισχυτικά. Οι συμμετέχοντες ανέφεραν καλύτερη επικοινωνία γύρω από το σεξ, βαθύτερη κατανόηση των επιθυμιών του συντρόφου και λιγότερη αμηχανία σε «δύσκολες» συζητήσεις. Αρνητικές επιπτώσεις καταγράφηκαν σπάνια, κάτι που εξηγεί και την πρόθεση των περισσότερων να επαναλάβουν την κοινή εμπειρία.

Παρά τα ενδιαφέροντα συμπεράσματα, οι περιορισμοί είναι σαφείς. Η έρευνα αποτυπώνει κυρίως τη ματιά του ενός συντρόφου, ενώ δεν είναι βέβαιο ότι η εμπειρία βιώθηκε το ίδιο θετικά και από τους δύο. Επιπλέον, το δείγμα δεν αντικατοπτρίζει τη διαφορετικότητα σχέσεων και πολιτισμικών πλαισίων. Παρ’ όλα αυτά, η μελέτη φωτίζει μια ιδιωτική πρακτική και δείχνει ότι, υπό προϋποθέσεις συναίνεσης και ειλικρίνειας, η ψηφιακή εμπειρία μπορεί να λειτουργήσει όχι ως τοίχος, αλλά ως γέφυρα οικειότητας.