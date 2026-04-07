Ερωτικό σκάνδαλο στην Μπέτις: Ο Ντεόσα τέθηκε εκτός ομάδας λόγω... φλερτ με την κόρη του Χοακίν

Ερωτικό σκάνδαλο ξέσπασε στη Μπέτις, αφού ο Νέλσον Ντεόσα τέθηκε εκτός ομάδας για εξωαγωνιστικούς λόγους. Σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Ισπανία, ο Κολομβιανός μέσος, ο οποίος ενσωματώθηκε στο ρόστερ της ομάδας από την Ανδαλουσία τον περασμένο Αύγουστο, βρίσκεται εκτός των επιλογών του προπονητή Πελεγκρίνι και ο λόγος είναι η εντυπωσιακή κόρη του Χοακίν.

Medios en España reportan que el futbolista colombiano Nelson Deossa lleva 4 partidos consecutivos sin jugar con el Betis porque fue descubierto comiéndose la hija mayor de la leyenda Joaquín, quien ahora es consejero del club.



Ο Χοακίν είναι θρύλος της Μπέτις και είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου, εκτελώντας χρέη συμβούλου. Η κόρη του, Ντανιέλα Σάντσεζ είναι μόλις 19 χρονών και είναι δημοφιλής για τις δημοσιεύσεις της στο TikTok.

Ο Ντεόσα φημολογείται ότι διατηρούσε σχέση με τη Ντανιέλα Σάντσεζ και όπως μεταδίδεται, αυτός είναι ο λόγος που τέθηκε εκτός ομάδας. Ο 26χρονος Κολομβιανός έφτασε στην Ισπανία από τη Μοντερέι, μετά από μεταγραφή 12 εκατομμυρίων ευρώ.

Η φημολογούμενη σχέση του Ντεόσα με την κόρη του Χοακίν δεν είναι ο μοναδικός λόγος, αφού η διοίκηση της Μπέτις δείχνει δυσαρεστημένη με τις φωτογραφίες από τις νυχτερινές εξόδους του Κολομβιανού μέσου που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα.

Φέτος, ο Ντεόσα έχει καταγράψει 27 εμφανίσεις, αλλά μόλις 1.313 λεπτά συμμετοχής. Τις περισσότερες φορές ήρθε από τον πάγκο, δεν έχει σκοράρει ακόμα και σε αυτές τις συμμετοχές έχει καταγράψει μόνο μία ασίστ.