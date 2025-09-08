Ερωτήσεις 44 αλλά οι τέσσερις απασχόλησαν τους «γαλάζιους»

Τα «γαλάζια» πηγαδάκια πέριξ της ΔΕΘ - μετά από τη συνέντευξη του Μητσοτάκη και τις 44 απαντήσεις που έδωσε - απασχόλησαν έντονα μόλις οι τέσσερις από αυτές.

Σας τις μεταφέρω:

Εκλογικός νόμος. Η απάντηση του Μητσοτάκη ότι δηλαδή δεν θα αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού έχει την εξήγησή της. Ο Πρωθυπουργός θέλει να κερδίσει κάποιους από τους χαμένους πόντους στο κεφάλαιο της αξιοπιστίας που χάθηκαν με γδούπο στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Άρεσε σε όλους αυτή η απάντηση; Όχι και πάλι όχι. Στην κοινοβουλευτική ομάδα - ακόμα και στο υπουργικό Συμβούλιο - υπάρχουν εκείνοι που λένε ότι η ΝΔ στο τέλος μπορεί να πληρώσει την επίμονη θέση του Μητσοτάκη με τον εκλογικό νόμο. Και έχουν και επιχείρημα: Πώς γίνεται να ομνύεις στην πολιτική σταθερότητα αλλά να ξέρεις ότι πας σε εκλογές με έναν εκλογικό νόμο που θα την θέσει εν τέλει σε κίνδυνο.

Διαδοχή «εν κινήσει». Η δεύτερη από τις ερωτήσεις που συζητήθηκε έντονα μεταξύ των νεοδημοκρατών ήταν αυτή του Flash.gr. Το ερώτημα δηλαδή που μετέφερε ο Μουρελάτος στον Μητσοτάκη.

Προσέξτε: Σενάρια διαδοχής σε ένα κόμμα που είναι μπροστά σε όλες τις δημοσκοπήσεις ενώ βρίσκεται στο μισό της δεύτερης κυβερνητικής του θητείας, με τον Μητσοτάκη να έχει εκλογικές νίκες με θηριώδη ποσοστά και χωρίς να βλέπει κοντά του κάποιον από τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς να τον «απειλεί».

Και όμως τα σενάρια είναι εκεί. Δεν ξέρω αν διακινούνται πέριξ της πλατείας Κολωνακίου και αφορούν 50 μόνο ανθρώπους αλλά για τους «γαλάζιους» που ζυμώθηκαν μετά τη συνέντευξη ήταν θέμα ο τρόπος με τον οποίο απάντησε ο Μητσοτάκης σε ερώτηση για διαδοχή του.

Γρηγόρης Δημητριάδης. Ήταν στη ΔΕΘ και μάλιστα δραστήριος. Άκουσε την ομιλία του Μητσοτάκη στο Βελλίδειο και την επόμενη μέρα τον ίδιο στη συνέντευξη Τύπου με ένα λιτό «δεν υπάρχει θέμα» να αποκλείει την επιστροφή του στο Μέγαρο Μαξίμου.

Οι νεοδημοκράτες που πήγαν στη Θεσσαλονίκη ίσως περίμεναν κάποια διαφορετική απάντηση απ' ότι κατάλαβα - λόγω των διαφόρων σεναρίων που κυκλοφόρησαν τις προηγούμενες ημέρες - όχι όλοι βέβαια γιατί υπάρχει και η πρωθυπουργική έδρα.

Ερώτηση τέταρτη. Ο τρόπος με τον οποίο απάντησε ο Μητσοτάκης για το κόμμα Σαμαρά. Όχι στο πολιτικό σκέλος μόνο, αφού έριξε σαφώς τους τόνους και όχι μόνον, αλλά κυρίως στο ανθρώπινο.

Η απάντηση, κατάλαβα, ότι «κέρδισε» όλους τους «γαλάζιους».