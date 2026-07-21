Ερώτηση 15 «γαλάζιων» βουλευτών: Λάβετε μέτρα για αθέμιτες πρακτικές online ταξιδιωτικών πρακτορείων

Την άμεση λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των αθέμιτων πρακτικών από τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες ταξιδιωτικών πρακτορείων, ζητούν με ερώτησή τους στους Τάκη Θεοδωρικάκο και Όλγα Κεφαλογιάννη, 15 βουλευτές της ΝΔ, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για υπέρογκες προμήθειες και παραπλανητικές πρακτικές.



Οι «15» επισημαίνουν πως οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων, οι οποίοι χρησιμοποιούν κατά κόρον online ταξιδιωτικά πρακτορεία, «αντιμετωπίζουν συνθήκες ασφυκτικού ελέγχου της αγοράς» από τις εν λόγω πλατφόρμες, οι οποίες έχουν προκαλέσει την αντίδραση των θεσμικών φορέων του κλάδου, που αναδεικνύουν μια σειρά από πρακτικές που στρεβλώνουν τον υγιή ανταγωνισμό.



Οι ίδιοι επισημαίνουν πως παρά τη σχετική έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού, οι τουριστικές επιχειρήσεις πλήττονται από τις «υπέρογκες» προμήθειες μεσιτείας, τις «επιθετικές» και «παραπλανητικές» διαφημιστικές τακτικές, καθώς και τις ψηφιακές πρακτικές «χειραγώγησης».



Σε αυτό το κλίμα, οι «γαλάζιοι» βουλευτές ρωτούν τους συναρμόδιους υπουργούς Ανάπτυξης και Τουρισμού, εάν προτίθενται να λάβουν νομοθετικές πρωτοβουλίες για τον περιορισμό ή τη θέσπιση πλαφόν στο ποσοστό της προμήθειας μεσιτείας, καθώς και εάν υπάρχει πρόθεση ρύθμισης για την παρακράτηση ποσοστού προμήθειας μεσιτείας από τους ΟΤΑ.

Ακόμη, οι «15» , ζητούν να πληροφορηθούν εάν η αρμόδια Γενική Γραμματεία Εμπορίου προτίθεται να προβεί σε ενέργειες για την πάταξη των επιθετικών διαφημιστικών τακτικών που εφαρμόζονται εις βάρος πολιτών και τουριστών, αλλά και πώς σκοπεύει να αξιοποιήσει το υπουργείο τα αποτελέσματα της διαβούλευσης της Επιτροπής Ανταγωνισμού ώστε να διασφαλιστεί η μόνιμη εξάλειψη των αθέμιτων πρακτικών αυτών των τουριστικών πλατφορμών.



Την επίμαχη ερώτηση στα συναρμόδια υπουργεία συνυπογράφουν οι Σπυρίδων Κυριάκης, Θανάσης Λιούτας, Περικλής Μαντάς, Ανδρέας Νικολακόπουλος, Λευτέρης Κτιστάκης, Θανάσης Σταυρόπουλος, Μαρία Κεφάλα, Γιώργος Βρεττάκος, Λευτέρης Αυγενάκης, Μάρκος Καφούρος, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Αγγελική Δεληκάρη, Βασίλης Γιόγιακας, Βασίλης Υψηλάντης και Φίλιππος Φόρτωμας.