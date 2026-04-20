ΕΡΤ: Διαψεύδει τα σενάρια που θέλουν Μπάρκα - Καβατζίκη τους νέους παρουσιαστές του «Στούντιο 4»

Το αργότερο μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας τα στελέχη της ΕΡΤ θα κάνουν το επίμαχο ραντεβού με το δίδυμο των παρουσιαστών της καθημερινής εκπομπής «Στούντιο 4», τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Στόχος των ανθρώπων της δημόσιας τηλεόρασης είναι να δουν εάν η συμφωνία των παρουσιαστών με τον ΣΚΑΪ είναι οριστική, ή εάν θα μπορούσαν να τους αντιπροτείνουν κάτι που θα τους πείσει να παραμείνουν στο πόστο τους!

Το τελευταίο ραντεβού

Πηγές από την ΕΡΤ υποστηρίζουν πως τα χρήματα που μπορεί να δώσει ο ΣΚΑΪ και κάθε ιδιωτικό κανάλι, η δημόσια τηλεόραση δεν μπορεί, οπότε αυτό το ξεχνάμε σαν όρο στη διαπραγμάτευση. Η ΕΡΤ όμως μπορεί να εξασφαλίσει στους δύο παρουσιαστές άλλα πράγματα, όπως απόλυτη ελευθερία στο κόνσεπτ της εκπομπής και ένα πρόγραμμα απαλλαγμένο από τις δεκάδες διαφημιστικές τοποθετήσεις προϊόντων, κάτι που αναπόφευκτα θα συμβεί στον ΣΚΑΪ και όπως η αγορά γνωρίζουν οι τηλεθεατές κάνουν ζάπινγκ σε τέτοιες ενότητες.

Στο ραντεβού λοιπόν αυτό θα τεθούν όλα σε μία βάση, με την πλευρά της ΕΡΤ να εμφανίζεται πρόθυμη και θετική στη συνέχιση της συνεργασίας. Αν όμως Νάνσυ και Θανάσης έχουν ήδη προχωρήσει σε μια προφορική συμφωνία που θα επισφραγιστεί με ένα συμβόλαιο τότε πια τα πράγματα οδηγούνται προς το τέλος.

Η επόμενη μέρα

Πάντως ό,τι κι αν συμβεί το ερχόμενο διάστημα, ξεκίνησε ήδη μια παραφιλολογία και ένα μπλα μπλα για το ποιος θα πάρει τη θέση των δύο παιδιών. Ακούστηκε λοιπόν πως η Δανάη Μπάρκα και ο Άρης Καβατζίκης θα μπορούσε να είναι οι συνεχιστές της συγκεκριμένης εκπομπής, στη συγκεκριμένη ζώνη. «Δεν μας έχει απασχολήσει η επόμενη μέρα», τονίζουν οι ίδιες πηγές από την ΕΡΤ. Φυσικά όλοι γνωρίζουμε πως παίζεται το τηλεοπτικό παιχνίδι στο παρασκήνιο. Ο καθένας μπορεί να διαρρέει ονόματα και σενάρια για να δει πόσο μετράει ποιος στην τηλεοπτική πιάτσα, όμως η απόσταση από κάτι που θα γραφτεί, μέχρι τη στιγμή που θα πέσει η υπογραφή στο συμβόλαιο είναι τεράστια!