ΕΡΤ: Εκπομπές με τηλεθέαση 2% και 5% παίρνουν το πράσινο φως και για του χρόνου

Δεν πέρασε καλά - καλά μια μέρα από τότε που ο Φώτης Σεργουλόπουλος περιχαρής έδινε τα συγχαρητήριά του στον καλεσμένο του, Κρατερό Κατσούλη, που οι εκπομπές τους θα συνεχίσουν και του χρόνου στο πρόγραμμα της ΕΡΤ1 και ήρθε το ραβασάκι με τις τηλεθεάσεις της Nielsen και τους προσγείωσε όλους απότομα!

Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, η εκπομπή «Νωρίς νωρίς» με τους Κρατερό Κατσούλη και Μαρία Ηλιάκη έκανε 3,2% στο γενικό σύνολο και 5,4% στα δυναμικά κοινά, ενώ στα ίδια ηλικιακά γκρουπ το «Πρωίαν σε είδον» με τους Φώτη Σεργουλόπουλο και Τζένη Μελιτά έπιασε 3,7% και 2,6% αντίστοιχα, τηλεθέαση που δεν λες και τόσο υψηλή, ούτε καν για ΕΡΤ για να σου ανοίξει τις πόρτες!

Φυσικά αυτά τα ποσοστά δεν είναι τα συνηθισμένα που κάνουν οι συγκεκριμένες εκπομπές. Υπάρχουν μέρες που τα πάνε καλύτερα και μέρες που τα πάνε χειρότερα. Παρόλα αυτά και οι δύο εκπομπές θα συνεχίσουν και τη σεζόν ’26-’27. Αυτά βλέπουν και οι άλλοι παρουσιαστές της ιδιωτικής τηλεόρασης και λένε ας πάμε στην ΕΡΤ να ηρεμήσουμε λίγο και να μην μας πιέζουν με τα νούμερα και ταυτόχρονα να τρέχουν τα συμβόλαια…