ΕΡΤ: Γιατί δεν ανακοινώνει επίσημα Καραβάτου και Φερεντίνο για το νέο «Στούντιο 4» που ετοιμάζεται

«Ανανεωμένες, με φρέσκες ιδέες και θετική ενέργεια, οι ψυχαγωγικές εκπομπές της ΕΡΤ επιστρέφουν τον Σεπτέμβριο, για να δώσουν και πάλι χρώμα στην ημέρα μας», λέει η επίσημη ανακοίνωση της δημόσιας τηλεόρασης και παρουσιάζει μια προς μία τις εκπομπές που συνεχίζουν τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

«Καθημερινά, από Δευτέρα έως και Παρασκευή στην ΕΡΤ1, το «Νωρίς-Νωρίς» με τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη, συνεχίζει να βάζει τους τηλεθεατές σε ρυθμούς χαράς, με ενδιαφέρουσες συζητήσεις και θέματα που κάνουν την κάθε μέρα να ξεκινά όμορφα.

Τη σκυτάλη παίρνει και πάλι το «Πρωίαν σε είδον», με οικοδεσπότες τον Φώτη Σεργουλόπουλο και την Τζένη Μελιτά, που με το ξεχωριστό τους χιούμορ, την αμεσότητα και τη θετική τους ενέργεια θα συνεχίσουν να κρατούν συντροφιά στους τηλεθεατές, με συζητήσεις, ιστορίες και πρόσωπα που δίνουν διαφορετική νότα στην καθημερινότητα.

Τα Σαββατοκύριακα, το «Καλημέρα είπαμε;» με τη Ζωή Κρονάκη και τον Τάσο Ιορδανίδη παραμένει το σταθερό ραντεβού μας, προσφέροντας προτάσεις ψυχαγωγίας και πολιτισμού, πολλές εκπλήξεις και θετική διάθεση στα πρωινά του weekend», επισημαίνει η ανακοίνωση της ΕΡΤ η οποία ταυτόχρονα κάνει και ειδικά μνεία στην εκπομπή «Στούντιο 4», που κρατά τον ίδιο τίτλο, όμως επιστρέφει ανανεωμένη.

Μυστήριο με το «Στούντιο 4»

Η ίδια ανακοίνωση αναφέρει για τη συγκεκριμένη εκπομπή: «Το απογευματινό ραντεβού στο «Στούντιο 4» ανανεώνεται και φέτος, με μια νέα ομάδα να αναλαμβάνει την αγαπημένη εκπομπή και να υποδέχεται καθημερινά τους τηλεθεατές με ουσιαστικές συζητήσεις, ενδιαφέροντες καλεσμένους και ιστορίες που αγγίζουν την καθημερινότητα και τον πολιτισμό».

Σε κανένα σημείο δεν αναφέρεται πουθενά το όνομα της Κατερίνας Καραβάτου και του Χρήστου Φερεντίνου. Στράβωσε κάτι στη συμφωνία που είχε η ΕΡΤ με τους δύο παρουσιαστές; Η απάντηση είναι όχι! Το νέο τηλεοπτικό δίδυμο και οι συνεργάτες τους έχουν ήδη ξεκινήσει να εργάζονται για το στήσιμο της εκπομπής τους και ο λόγος που δεν τους ανακοινώνει ακόμη επίσημα η ΕΡΤ έχει να κάνει με κάποια τυπική διαδικασία και κάποιες διαδικαστικές λεπτομέρειες που αφορούν την Καραβάτου.

Η παρουσιάστρια πρέπει να αποδεσμευτεί ολοκληρωτικά από τον ΑΝΤ1 (κάτι που φυσικά θα συμβεί) και τότε μόνο οι άνθρωποι της ΕΡΤ θα μπορούν να προβούν στις επίσημες ανακοινώσεις τους…