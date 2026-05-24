ΕΡΤ: Η Καραβάτου έρχεται - Ποιοι παίρνουν το πράσινο φως για του χρόνου

Των φρονίμων τα παιδιά, πριν πεινάσουν μαγειρεύουν, δεν λέει η παροιμία; Κάπως έτσι λοιπόν σκέφτηκαν και τα στελέχη της ΕΡΤ και μετά τη φυγή της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου προς ΣΚΑΪ μεριά αποφάσισαν να μην αφήσουν να διαλυθεί κάποιο άλλο από τα ψυχαγωγικά τηλεοπτικά δίδυμα που έχει η δημόσια τηλεόραση στο πρόγραμμά της, αλλά να σπεύσουν να ανανεώσουν τη συνεργασία μαζί τους και για του χρόνου.

«Νωρίς νωρίς»

Το πρωινό πείραμα «Νωρίς νωρίς» με τους Κρατερό Κατσούλη και Μαρία Ηλιάκη πέτυχε (σκίζει -για ΕΡΤ- στο δυναμικό κοινό, αφού κάνει γύρω στο 6%) και έτσι η ΕΡΤ θα ανανεώσει τα συμβόλαια του τηλεοπτικού διδύμου για ακόμη μία χρονιά, ενώ θα εμπλουτίσει περαιτέρω την εκπομπή που δείχνει να κερδίζει έδαφος σε μια ζώνη που η δημόσια τηλεόραση δεν είχε ανάλογο πρόγραμμα.

«Πρωίαν σε είδον»

Για ακόμη μία σεζόν θα βλέπουμε στους δέκτες μας την ψυχαγωγική εκπομπή του Φώτη Σεργουλόπουλου και της Τζένης Μελιτά. Το «Πρωίαν σε είδον» είναι ένα χαλαρό πρωινό μαγκαζίνο (που τα πάει καλύτερα στο γενικό σύνολο με περίπου 5% από ότι στο δυναμικό κοινό που κάνει γύρω στο 4%) με τους δικούς του ρυθμούς και οπτική έχοντας ως κεντρική ιδέα να μην σοκάρει τον τηλεθεατή για να κατακτήσει την τηλεθέαση.

«Καλημέρα είπαμε;»

Οι άνθρωποι της ΕΡΤ είναι απολύτως ικανοποιημένοι με την ψυχαγωγική εκπομπή του Σαββατοκύριακου. Το «Καλημέρα είπαμε;» έχει καταφέρει να μπει στις προτιμήσεις του κοινού και μάλιστα χτυπά στα ίσια ή ξεπερνά την εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου στον ΑΝΤ1, αφού στο δυναμικό κοινό κάνει 8%. Συνεπώς, η Ζωή Κρονάκη και ο Τάσος Ιορδανίδης έδεσαν και θα συνεχίσουν τις πρωινές τους καλημέρες.

Όπως όλα δείχνουν λοιπόν και τη σεζόν 2026-2027 όλοι οι παραπάνω παραμένουν στις θέσεις τους και υποδέχονται στη δημόσια τηλεόραση την Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο , που καταφθάνουν το φθινόπωρο για να αναλάβουν την παρουσίαση του «Στούντιο 4» φέρνοντας στην Αγία Παρασκευή έξτρα αέρα ιδιωτικής TV!