Σάλος προκλήθηκε το Σάββατο 21 Νοεμβρίου από την προβολή του τρέιλερ της επόμενης εκπομπής «Παρέα» με τον Γιώργο Κουβαρά στην οποία ήταν καλεσμένος ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, τη στιγμή που ο ίδιος νοσηλεύεται σε ιδιωτική κλινική.

Πηγές από την ΕΡΤ αναφέρουν πως η εκπομπή «Παρέα» παραδίδεται στο κανάλι Τρίτη με Τετάρτη (πριν από την προβολή του Σαββάτου) και αυτοματοποιημένα μετά το τέλος της μεταδίδεται και το τρέιλερ που διαφημίζει τι θα παιχτεί την επόμενη εβδομάδα. Άνθρωποι της ΕΡΤ ισχυρίζονται πως εκείνη τη μέρα κανείς δεν γνώριζε πως ο Γιάννης Παπαμιχαήλ έχει εισαχθεί σε κλινικη εξαιτίας του θέματος υγείας που αντιμετωπίζει ώστε να μην βγει αυτό το τρέιλερ στον αέρα. Μόλις διαπιστώθηκε η σοβαρότητα της κατάστασης και για λόγους σεβασμού αποσύρθηκε τόσο το τρέιλερ, όσο και η εκπομπή που είχε προγραμματιστεί να μεταδοθεί το Σάββατο 28 Νοεμβρίου.

Για την ιστορία αναφέρουμε πως το συγκεκριμένο τρέιλερ παίχτηκε το Σάββατο 21/11, αμέσως μετά το τέλος της «Παρέας» και δυο φορές τη Δευτέρα 23/11 πριν αποσυρθεί.