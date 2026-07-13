Ερυθρόλευκη ανάρτηση Μοντέρο: «Ανυπομονώ να αγωνιστώ μπροστά σε αυτούς τους καταπληκτικούς οπαδούς»

Δε βλέπει την ώρα ο Μοντέρο να αγωνιστεί με την ερυθρόλευκη φανέλα και μπροστά στους φιλάθλους του Ολυμπιακού, που περιμένουν και εκείνοι να τον δουν να ξεδιπλώνει τη μπασκετική του «ευφυΐα» μέσα στα παρκέ.

Ο 23χρονος γκαρντ από τη Δομινικανή Δημοκρατία δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του στην άκρως ερυθρόλευκη ανάρτηση που έκανε στο Instagram τη Δευτέρα (13/7).

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Πρώτα από όλα θέλω να ευχαριστήσω τον Θεό και έπειτα όλους εκείνους τους ανθρώπους που δίνουν πάντα κίνητρο και ενέργεια για να γίνομαι καλύτερος κάθε μέρα. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος για αυτή τη νέα ευκαιρία. Δεν βλέπω την ώρα να παίξω μπάσκετ μπροστά σε αυτούς τους καταπληκτικούς οπαδούς του Ολυμπιακού. Ας συνεχίσουμε να είμαστε εξαιρετικοί».