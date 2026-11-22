Την αποστολή Plasma Observatory, ένα συντονισμένο σύνολο επτά διαστημικών σκαφών, επέλεξαν τα κράτη-μέλη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος ως την επόμενη αποστολή μεσαίας κατηγορίας της ESA.

Στόχος της είναι να παρακολουθήσει πώς η ενέργεια του Ήλιου μεταφέρεται και κατανέμεται στη μαγνητόσφαιρα της Γης, τη μαγνητική περιοχή που περιβάλλει τον πλανήτη και τον προστατεύει από μεγάλο μέρος της επίδρασης του ηλιακού ανέμου.

Η επιλογή ανακοινώθηκε την Πέμπτη (19/11). Σύμφωνα με τον προκαταρκτικό σχεδιασμό της ESA, η εκτόξευση προβλέπεται για τα τέλη της δεκαετίας του 2030, ενώ θα προηγηθούν η επίσημη έγκριση υλοποίησης και η κατασκευή της αποστολής.

A group photo from a joint Cluster-Plasma Observatory workshop / Φωτ.: ESA

Γιατί έχει σημασία η μελέτη του πλάσματος

Το πλάσμα είναι αέριο που περιέχει ηλεκτρικά φορτισμένα σωματίδια και ανταποκρίνεται έντονα στα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία. Αποτελεί τη μορφή στην οποία βρίσκεται περισσότερο από το 99% της ορατής ύλης στο Σύμπαν, σύμφωνα με την ESA.

Ο Ήλιος εκπέμπει διαρκώς μια ροή πλάσματος, γνωστή ως ηλιακός άνεμος. Όταν αυτή φτάνει στη Γη, αλληλεπιδρά με το μαγνητικό της πεδίο.

Οι αλληλεπιδράσεις αυτές συνδέονται με φαινόμενα όπως το σέλας, αλλά σε έντονες περιπτώσεις μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα σε δορυφόρους και δίκτυα ηλεκτροδότησης.

Η μαγνητόσφαιρα προσφέρει στους επιστήμονες ένα κοντινό, φυσικό εργαστήριο για τη μελέτη αυτών των διεργασιών. Η γνώση που θα προκύψει μπορεί να βοηθήσει και στην ερμηνεία φαινομένων γύρω από μακρινά άστρα, τα οποία δεν μπορούν να προσεγγίσουν διαστημικές αποστολές.

Anatomy of Earth’s magnetosphere / Φωτ.: ESA

Τι θα κάνουν διαφορετικά τα επτά σκάφη

Προηγούμενες αποστολές, όπως η Cluster της ESA, έδειξαν ότι οι αλληλεπιδράσεις του ηλιακού ανέμου με το γήινο μαγνητικό περιβάλλον εκτυλίσσονται σε πολύ διαφορετικές αποστάσεις και χρονικά διαστήματα: από λίγα έως δεκάδες χιλιάδες χιλιόμετρα και από χιλιοστά του δευτερολέπτου έως λεπτά.

Η Cluster, που αποτελούνταν από τέσσερα σκάφη, μπορούσε να εξετάζει μία κλίμακα κάθε φορά. Το Plasma Observatory θα πραγματοποιεί ταυτόχρονες μετρήσεις ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων, καθώς και σωματιδίων, σε επτά διαφορετικά σημεία.

Με αυτόν τον τρόπο, οι επιστήμονες επιδιώκουν να κατανοήσουν πώς μικρά και γρήγορα συμβάντα συνδέονται με πολύ μεγαλύτερες μεταβολές σε κρίσιμες περιοχές της μαγνητόσφαιρας.

Όπως εξηγεί ο επιστήμονας της ESA Ματ Τέιλορ, που συμμετέχει στη μελέτη της αποστολής, η νέα διάταξη θα επιτρέψει την ταυτόχρονη παρατήρηση τόσο της λεπτομέρειας όσο και της συνολικής εικόνας, αποκαλύπτοντας τη σύνδεσή τους.

Η διευθύντρια Επιστήμης της ESA, Κάρολ Μάντελ, σημειώνει ότι η αποστολή θα αξιοποιήσει την επιστημονική παρακαταθήκη της Cluster, διευρύνοντας την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η Γη αλληλεπιδρά με το πλάσμα που την περιβάλλει.

ESA science missions / Φωτ.: ESA

Προχωρούν οι μελέτες για επόμενες αποστολές

Παράλληλα, η ESA περιόρισε σε τέσσερις τις υποψήφιες προτάσεις για επόμενη αποστολή μεσαίας κατηγορίας και σε τρεις εκείνες για αποστολή ταχείας ανάπτυξης.

Και οι επτά προτάσεις θα περάσουν από αρχικές μελέτες μέσα στο 2027, ώστε να αποσαφηνιστούν οι απαιτήσεις, το κόστος και οι τεχνικές προκλήσεις τους.

Η επιλογή της αποστολής ταχείας ανάπτυξης αναμένεται περίπου έναν χρόνο μετά την ανακοίνωση, ενώ η επιλογή της επόμενης αποστολής μεσαίας κατηγορίας προβλέπεται για το 2030.