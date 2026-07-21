Tο θηλυκό που έκλεψε την παράσταση από τη Shakira - Η 13 χρονη Esenya Miss του Μουντιάλ

Η Esenya Mikheeva, όπως είναι το πραγματικό της όνομα, είναι το 13χρονο κορίτσι που έκανε όλο τον πλανήτη να μιλάει για εκείνη, μετά την εμφάνιση της στο break του Μουντιάλ. Η ξανθιά καλλονή, με καταγωγή από τη Ρωσία, μάγεψε με τις χορευτικές της ικανότητες δίπλα στην Σακίρα, καταφέρνοντας να μαγνητίσει όλα τα βλέμματα πάνω της, τόσο για την ομορφιά της όσο και για την άνεση της στον φακό.

Η Esenya Miss, όπως είναι ο λογαριασμός της στο instagram, μετράει πάνω από 2 εκατομμύρια ακολούθους, αριθμός που εκτοξεύτηκε μετά την εμφάνισή της στο "America's Got Talent" σε ηλικία 7 ετών, όπου και εκεί καθήλωσε την κριτική επιτροπή με τον Σάιμον Κόουελ και τη Σοφία Βεργγάρα.

Πως βρέθηκε όμως το κορίτσι από τη Μόσχα να χορεύει δίπλα από την διεθνούς φήμης ποπ σταρ Σακίρα; Η διάσημη σταρ ψάχνει χορευτές από όλο τον πλανήτη, κάνοντας ανοκτό casting, για παιδιά χορευτές ηλικίας 5-13 χρονών για να την πλαισιώσουν στην μεγάλη της εμφάνιση στο ημίχρονο του Μουντιαλ και να χορέψουν μαζί της τον ύμνο της φετινής διοργάνωσης "DAI-DAI".

Με την βοήθεια των γονιών της, που δουλεύουν και ως μάναντζερ της, η 13 χρονη διεκδικεί μια θέση στο όνειρο με την τύχη να της χαμογελάει. Μετά το δοκιμαστικό και εκατοντάδες παιδιά να διεκδικούν μία θέση στην χορευτική ομάδα της Σακίρα, η μικρή Esenya όχι μόνο τα καταφέρνει αλλά βρίσκεται να χορεύει κυριολεκτικά δίπλα στη μεγάλη σταρ.

Για την ιστορία, να πούμε πως η Esenya ήταν προσωπική επιλογή της Σακίρα, αφού την εντυπωσίασε με τις χορευτικές της ικανότητες. Όσον αφορά την αμοιβή, ούτε λόγος, αφού το να χορεύεις δίπλα στην Σακίρα μάλλον είναι από μόνο του αρκετό.