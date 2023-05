Tο Institute of Finance and Financial Regulation (IFFR) διοργανώνει σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) το διεθνές διαδικτυακό συνέδριο ESG for Banks, Firms and Institutional Investors: Advances and Challenges.

Πρόκειται για ένα υψηλής ποιότητας συνέδριο, το οποίο θα ασχοληθεί με ένα ευρύ φάσμα θεμάτων σχετικά με την εφαρμογή των κριτηρίων ESG (Περιβάλλον – Κοινωνία – Διακυβέρνηση) άμεσου ενδιαφέροντος για τις τράπεζες, τις εταιρείες, τους θεσμικούς επενδυτές, τις ρυθμιστικές Aρχές, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τους επόπτες και τους ακαδημαϊκούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί και επαγγελματίες από αναγνωρισμένους οργανισμούς και πανεπιστήμια θα ενημερώσουν τους συμμετέχοντες σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο του ESG και θα συζητήσουν τις προκλήσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή των πρακτικών ESG προτείνοντας λύσεις.

Οι έξι θεματικές ενότητες του συνεδρίου είναι (ώρα Ελλάδος):

ENOTHTA I, 15.15-16.15: Το Μέλλον του ESG – Προκλήσεις και Οφέλη

ENOTHTA II, 16.15-17.00: Πράσινες Αγορές, Greenwashing και Εκθέσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης (πάνελ)

ENOTHTA III, 17.00-18.00: Βιωσιμότητα – Τάσεις και Προκλήσεις

ENOTHTA IV, 18.00-18.10: Εξελισσόμενες Πρακτικές ESG στις Ευρωπαϊκές Τράπεζες (stand-alone presentation)

ENOTHTA V, 18.10-18.45: Βιώσιμη Τραπεζική: Ποιο είναι το επόμενο βήμα; (πάνελ)

ENOTHTA VI, 18.45-19.00: Πρακτικές ESG σε Κρατικές Εταιρείες: Η περίπτωση του Υπερταμείου, Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο (fireside chat)

Το συνέδριο πραγματοποιείται με την ευγενική χορηγία των: EY (Platinum Sponsor), Cenergy Holdings, Grant Thornton, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς (Gold Sponsors), Prodea Investments (Affiliate Organization) και Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών (Supporter). Χορηγοί επικοινωνίας: Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, Capital.gr, Euro2day.gr, Nextdeal.gr και Responsible Investor.

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο στο ESG FOR BANKS, FIRMS AND INSTITUTIONAL INVESTORS: ADVANCES AND CHALLENGES

