Ναυτιλία: Η εκδήλωση για τα ESG Shipping Awards πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης 31/5 στο Μέγαρο Μουσικής.

Βραβεία δόθηκαν σε 23 εταιρείες σε 11 κατηγορίες και σε κάθε μία από αυτή βραβεύτηκαν τρεις υποψήφιοι με χρυσό, ασημένιο και χάλκινο βραβείο – Δόθηκαν και δύο Motivation Awards.

Τα βραβεία ESG ως ιδέα “γεννήθηκαν” πριν καν θεσμοθετηθούν από την ανάγκη των ανθρώπων της ελληνικής ναυτιλίας όχι απλώς για να τιμηθούν αλλά για να παραμένουν πρωτοπόροι απέναντι στις προκλήσεις της εποχής. Άλλωστε στο πνεύμα αυτό, οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες πρωτοπορούν εδώ και δεκαετίες, αναπτύσσοντας δράσεις και πρακτικές για την προστασία του περιβάλλοντος, την προαγωγή της κοινωνικής συνοχής και των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης.

Με περισσότερες από 200 υποψηφιότητες σε 11 κατηγορίες βραβείων η πρεμιέρα των πρώτων ESG Shipping βραβείων παγκοσμίως κατέδειξε την αποδοχή της από την ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα και έθεσε ασφαλείς βάσεις για τη μετάβαση της ναυτιλίας σε μια νέα εποχή βιώσιμης ανάπτυξης.

Αναλυτικά η κατάταξη στις 11 ξεχωριστές κατηγορίες βράβευσης

1. ESG LEADER awards

Χρυσό: Neptune Lines Shipping and Managing Enterprises SA

Αργυρό: STAR BULK CARRIERS CORP.

Χάλκινο: DANAOS CORPORATION

2. Environment Award

Χρυσό: Danaos Corporation (Environmental Life Cycle Assessment)

Αργυρό: Euronav Ship Management (Sustainable Financing)

Χάλκινο: Laskaridis Shipping (BlueCycle programme)

3. Climate Change Award

Gold: Star Bulk Carriers corp. (Decarbonization Action Plan)

Silver: Diana Shipping Inc. (Sustainability Linked Loan)

Bronze: Seanergy Maritime Holdings Corp. (ΑΙ Decision Making Tools)

4. Eco efficiency Award

Gold: Grimaldi Group (Hybrid Ro-Ro vessels)

Silver: Prime Marine (Eco-efficiency Programme)

Bronze: DeepSea Technologies (Artificial Intelligence based voyage planning Wallenius Wilhelmsensels)

5. Social Award

Gold: Stem Shipping (Strategy for equal opportunities)

Silver: DIANIK BROSS SHIPPING CORPORATION SA (Social strategy)

Bronze: Century Bulk Carriers Management Co. & Chandris Hellas Inc. Bronze (Human Relations Department)

6. Health & Safety Award

Gold: Latsco Shipping Limited (Occupational Health & Safety Management System)

Silver: Survitec Safety Solutions Hellas SA (GHOST ( Global Health & Occupational Safety Team)

Bronze: ARCADIA SHIPMANAGEMENT CO LTD (Safety Protection Programme)

7. People Award

Gold : Diana Shipping Services S.A. ( Together for Good programme)

Silver: Neptune Lines Shipping and Managing Enterprises SA (Silver Leadership & Development programme)

Bronze: Latsco Shipping Limited (People Wellness & Rewards programme)

8. Community Contribution Awards

Gold: ATTICA GROUP (Support local communities)

Silver: Laskaridis Shipping Co. Ltd. Silver (ANA – PNOI programme)

Bronze: Hellenic Hull Management (“Joining hands with the world.”)

9. Governance Award

Gold: Danaos Corporation (Corporate Governance program)

Silver: STAR BULK CARRIERS CORP. (INTEGRITY AND ACCOUNTABILITY plan)

Bronze: Diana Shipping Inc. (Credible Board Structure)

10. Business Ethics Award

Gold: ATTICA GROUP (Regulation of Professional Conduct & Business Ethics)

Silver: Aegean Shipping Management SA (Business Ethics programme)

Bronze: Pioneer Marine Group of Companies (Standards of business Conduct & Ethics)

11. Technology Award

Gold: Seanergy Maritime Holdings Corp. (Collaborative Package of Energy Efficiency Technologies)

Silver: Avin International LTD (“Ammonia Ready” Suezmax Tankers)

Bronze: Anemoi Marine Technologies (Modern mechanical sails – Rotor Sails)

Motivation Awards

Navigator Consulting (Stakeholder Engagement & Youth empowerment)

Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου (Sustainable Facilities)

