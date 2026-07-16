ΕΣΗΕΑ κατά Καλλιακμάνη: «Κάνει κατάχρηση της αστυνομικής ιδιότητας και παρεμποδίζει δημοσιογράφους»

Σε μια ιδιαιτέρως αιχμηρή ανακοίνωση κατά του Γιώργου Καλλιακμάνη προχώρησε η ΕΣΗΕΑ. «Οι επίτιμοι εκπρόσωποι της Ελληνικής Αστυνομίας και υποψήφιοι βουλευτές παρεμποδίζουν επαγγελματίες δημοσιογράφους, αποσπώντας συνεντεύξεις και εμποδίζοντας τη δημοσιογραφική κάλυψη» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σημειώνει, δε, πως «υπάρχει σαφής διάκριση ρόλων μεταξύ δημοσιογράφων και άλλων λειτουργών, η οποία πρέπει να τηρείται για την αντικειμενική ενημέρωση του κοινού» και καλεί τους διευθυντές τηλεοπτικών σταθμών να σταματήσουν την παραπάνω πρακτική και να προστατεύσουν το δημοσιογραφικό λειτούργημα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ έχει ως εξής:

«Τα Διοικητικά Συμβούλια της ΕΣΗΕΑ και της ΕΤΙΤΑ καταγγέλλουν το κλιμακούμενο φαινόμενο της σύγχυσης ρόλων στα Μέσα Ενημέρωσης, το οποίο αντίκειται στις αρχές της δεοντολογίας και μπορεί να οδηγήσει σε παραπλάνηση του κοινού.



Υπενθυμίζεται ότι το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ ήδη από τον Οκτώβριο του 2025 είχε επισημάνει το ανησυχητικό αυτό γεγονός και είχε εκφράσει στους διευθυντές των τηλεοπτικών σταθμών την αντίθεσή του στην πρακτική αυτή. Δυστυχώς, όπως φαίνεται, απευθύνθηκε σε ώτα μη ακουόντων.



Επίτιμοι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι της Ελληνικής Αστυνομίας, υποψήφιοι βουλευτές και πολιτευτές, όπως ο Γιώργος Καλλιακμάνης, όχι μόνο συνεχίζουν να εμφανίζονται σε ενημερωτικές εκπομπές σε ρόλο ρεπόρτερ, αλλά, πλέον, παρεμποδίζουν τους επαγγελματίες της ενημέρωσης στην άσκηση των καθηκόντων τους κάνοντας χρήση ή και κατάχρηση της αστυνομικής τους ιδιότητας! Συγκεκριμένα, αποσπούν συνεντεύξεις από αυτόπτες μάρτυρες (κάνοντας χρήση κάμερας κινητού τηλεφώνου), τους οποίους στη συνέχεια αποτρέπουν από το να μιλήσουν σε δημοσιογράφους. Επιπλέον, χρησιμοποιούν παραπλανητικά την αστυνομική τους ιδιότητα προκειμένου να εξασφαλίζουν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες κλειστού κυκλώματος.



Η πρακτική αυτή είναι απολύτως παραπλανητική, αντιδεοντολογική και μας βρίσκει εκ διαμέτρου αντίθετους.



Θεωρούμε απαραίτητο να διευκρινίσουμε τη διαφορά μεταξύ μιας ανάρτησης σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ΜΚΔ) στο πλαίσιο της «δημοσιογραφίας των πολιτών» και της χρήσης αστυνομικής ή άλλης ιδιότητας, με στόχο τη δημοσιογραφική κάλυψη μιας είδησης. Η σύγχυση των ρόλων και η παρεμπόδιση του δημοσιογραφικού λειτουργήματος προσβάλλουν το δικαίωμα του κοινού στην αντικειμενική ενημέρωση.



Υπενθυμίζουμε για μιαν ακόμη φορά ότι: Ο ρεπόρτερ και ο εικονολήπτης καλύπτουν τα γεγονότα και την εξέλιξή τους, ο ειδικός συντάκτης τα αναλύει, ενώ στη συνέχεια παρεμβαίνουν και επαγγελματίες του χώρου, όπως αναλυτές ή ειδικοί επιστήμονες, για να παρουσιάσουν τις διαφορετικές παραμέτρους του θέματος.



Αποτελεί χρέος όλων μας η τήρηση της διάκρισης των ρόλων ως εγγύηση της δημοκρατικής και πλουραλιστικής ενημέρωσης.



Καλούμε τους Διευθυντές των τηλεοπτικών σταθμών να φροντίσουν ώστε να εγκαταλειφθεί αυτή η παραπλανητική για το κοινό τακτική».