ΕΣΗΕΑ: Κατακεραυνώνει τα κανάλια για τη συστηματική διακοπή πρωινών τηλεοπτικών εκπομπών

Η νέα χρονιά θα είναι γεμάτη περικοπές στους τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας και η ΕΣΗΕΑ με ανακοίνωσή της ξεκαθαρίζει πως υπάρχει μια συστηματική διακοπή πρωινών τηλεοπτικών εκπομπών, καλεί τους εργοδότες να διασφαλίσουν τις θέσεις εργασίας και να υπογράψουν Συλλογικές Συμβάσεις Εργασία με τους εργαζόμενούς τους.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ παρακολουθεί με ανησυχία το τελευταίο διάστημα τη συστηματική διακοπή των πρωινών τηλεοπτικών εκπομπών γεγονός που οδηγεί στην απώλεια θέσεων εργασίας δημοσιογράφων. Ήδη, αν και δεν έχει ολοκληρωθεί η τηλεοπτική χρονιά, τρεις τηλεοπτικοί σταθμοί προχώρησαν στη διακοπή εκπομπών, οι οποίες δεν θα επαναληφθούν τη νέα χρονιά. Η ΕΣΗΕΑ καλεί τους εργοδότες να διασφαλίσουν τις θέσεις εργασίας και ζητεί από την κυβέρνηση και το ΕΣΡ να εξετάσουν, εάν εφαρμόζεται ο νόμος σε σχέση με τις απαιτούμενες θέσεις εργασίας, οι οποίες προβλέπονται για τη λειτουργία των σταθμών. Παράλληλα, καλούμε για μια ακόμη φορά τους εργοδότες να προσέλθουν σε διαπραγματεύσεις άμεσα, για την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας» τονίζει η ανακοίνωση του ΔΣ της ΕΣΗΕΑ.

Θυμίζουμε πως πρώτα το STAR αποφάσισε να διακόψει το «Breakfast@Star» με τους Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλή Παύλου, στη συνέχεια ο ΑΝΤ1 έκοψε την πρωινή ζώνη του ΣΚ που φέτος -και από λάθος επιλογές του- τα πήγε πολύ χάλια (Ελένη Τσολάκη, Κατερίνα Καραβάτου), ενώ πριν από μερικές μέρες και το MEGA ανακοίνωσε πως δεν θα συνεχίσει το «Buongiorno» με τη Φαίη Σκορδά. Κι αυτό είναι μόνο η αρχή…