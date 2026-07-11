Έσπασε κάθε ρεκόρ με Όσμαν: Η μεταγραφή του Τούρκου, η πιο ακριβή στην ιστορία του EuroCup

Χαμός έχει επικρατήσει από χθες, όταν αποκαλύφθηκε ότι ο Τσέντι Όσμαν θα είναι παίκτης του ΠΑΟΚ με αστρονομικό ποσό.

Οι «ασπρόμαυροι» έριξαν στο τραπέζι 11 εκατομμύρια ευρώ σύνολο, γεγονός που στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα για την αναβάθμιση της ομάδας. Αυτή η κίνηση έχει «ταράξει» την μπασκετική αγορά, καθώς είναι πολύ σπάνιο... έως απίθανο, παίκτης τέτοιου επιπέδου να καταλήγει σε ομάδα που δεν είναι στην Ευρωλίγκα.

Μάλιστα αυτή η μεταγραφή, ξεπέρασε εκείνη του Μίλος Τεόντοσιτς στη Βίρτους το 2019 και έγινε η πιο ακριβή στην ιστορία της διοργάνωσης. Ο Τούρκος φόργουορντ θα μπορούσε να αγωνιστεί σε όλες της ομάδες της Euroleague, όμως ο «Δικέφαλος του Βορρά» κατάφερε να τον κάνει δικό του.

Η συγκεκριμένη κίνηση αποτυπώνει με τον πιο εμφατικό τρόπο τη νέα πραγματικότητα στον ΠΑΟΚ. Ο «Δικέφαλος» δεν περιορίζεται πλέον στον ρόλο ενός ακόμη διεκδικητή στο EuroCup, αλλά πραγματοποιεί ένα ξεκάθαρο all in, με στόχο να βρεθεί από την επόμενη σεζόν στην EuroLeague. Είτε μέσω της κατάκτησης του EuroCup, που χαρίζει το απευθείας εισιτήριο, είτε μέσω του νέου μοντέλου των franchises, ο ΠΑΟΚ δείχνει ότι έχει τη φιλοδοξία και τη δυναμική να καθιερωθεί ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης.