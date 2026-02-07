Εσπευσμένα στην Ουάσιγκτον ο Νετανιάχου - Ραντεβού με Τραμπ για το βαλλιστικό πρόγραμμα του Ιράν

Στην Ουάσιγκτον μεταβαίνει την επόμενη εβδομάδα ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου ο οποίος την Τετάρτη θα έχει συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, με βασικό αντικείμενο το Ιράν, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Η συνάντηση πραγματοποιείται σε χρονική συγκυρία κατά την οποία Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν εμφανίζονται έτοιμες να προχωρήσουν σε δεύτερο γύρο συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Σύμφωνα με το γραφείο Νετανιάχου, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ θεωρεί ότι οποιαδήποτε διαπραγμάτευση θα πρέπει να περιλαμβάνει σαφείς περιορισμούς στο ιρανικό βαλλιστικό πρόγραμμα, καθώς και τον τερματισμό της στήριξης προς το λεγόμενο «ιρανικό άξονα».

Το πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου

Οι ΗΠΑ και το Ιράν πραγματοποίησαν την Παρασκευή στο Ομάν την πρώτη ημέρα έμμεσων συνομιλιών, με επίκεντρο το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Μετά το πέρας των επαφών, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι η χώρα του δεν προτίθεται να εγκαταλείψει το δικαίωμα εμπλουτισμού ουρανίου. Σύμφωνα με πηγές, το ζήτημα της παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων δεν τέθηκε στις συζητήσεις.

Αρχικά, ο Νετανιάχου επρόκειτο να επισκεφθεί την Ουάσιγκτον το διάστημα 18–22 Φεβρουαρίου, ωστόσο η συνάντηση επισπεύσθηκε και μεταφέρθηκε μία εβδομάδα νωρίτερα, κατόπιν αιτήματος του Ισραηλινού πρωθυπουργού, όπως ανέφερε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο Axios.