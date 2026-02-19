«Έσταξε μέλι» για τον Δούκα ο Άδωνις

Απλόχερα και γενναία τα εύσημα που πήρε ο Χάρης Δούκας από τον Άδωνι Γεωργιάδη.

Στην τελετή που έγινε με αφορμή τη δωρεά της Δήμητρας Κατσαφάδου για την ανοικοδόμηση και επέκταση της μονάδας ημερήσιας νοσηλείας ογκολογικών ασθενών του Λαϊκού σε ένα κτήριο που μέχρι σήμερα παρέμενε κλειστό για περισσότερα από 15 χρόνια.

Στη σύντομη τελετή και στις δηλώσεις που έγιναν, ο υπουργός της Υγείας αφού ευχαρίστησε τη δωρήτρια για την πρωτοβουλία της, γύρισε προς τον Χάρη Δούκα.

Για τον οποίο πραγματικά «έσταξε μέλι». Για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε το project που, μεταξύ άλλων, απαιτεί παρέμβαση και επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας προκειμένου να φτάσουν με ασφάλεια και χωρίς προβλήματα τα ασθενοφόρα στον ειδικό χώρο που θα διαμορφωθεί.

Στις μέρες μας, κάθε μια δήλωση αποκτά μια επιπλέον αξία γιατί καταγράφεται...