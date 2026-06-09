Εστίαση: Γιατί αλκοτέστ και βραχυχρόνιες μισθώσεις φέρνουν πτώση του τζίρου-Ειδικός εξηγεί στο FLASH

Με το καλοκαίρι και τις υψηλές θερμοκρασίες να έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους και τον Μάιο να μας έχει μόλις αποχαιρετήσει, οι καταστηματάρχες στην εστίαση κάνουν ταμείο και απ’ ότι φαίνεται το πρόσημο στην εξίσωση, είναι αρνητικό.

Οι αυξήσεις στην ενέργεια και στις πρώτες ύλες, αλλά και η αναγκαστική αποχή από την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών εξαιτίας του αυστηρότερου ΚΟΚ είναι -μεταξύ άλλων- οι «ένοχοι» για την πτώση του τζίρου που καταγράφουν. Δεν είναι όμως οι μοναδικοί, τονίζει ο κ. Γιώργος Καββαθάς, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων. Ο κυριότερος λόγος είναι τα πιεσμένα νοικοκυριά και η συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματός τους, μας λέει…

«-Πώς περιμένετε να πάνε οι δουλειές στην εστίαση, αυτό το καλοκαίρι;

Κοιτάξτε, κρατάμε μικρό καλάθι αισιοδοξίας γιατί βλέπουμε ότι τα νοικοκυριά, είτε μιλάμε για την Ελλάδα είτε για την Ευρώπη, αντιμετωπίζουν αυξημένα προβλήματα λόγω της αύξησης του κόστους συντήρησης ενός νοικοκυριού. Εκ των πραγμάτων, λοιπόν, έχουμε μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Βλέπουμε ότι ο Μάιος δεν ήταν ένα καλός μήνας. Καθόλου καλός. Δηλαδή, επειδή στην αγορά μετά το Πάσχα ασκήθηκε πολύ έντονη πίεση και στους τουριστικούς προορισμούς, ελπίζουμε οι κρατήσεις να αυξηθούν με την λογική των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής.

-Στα νησιά δεν θα λέγατε τουλάχιστον ότι υπάρχει μεγαλύτερη αισιοδοξία;

Όχι. Τα μηνύματα που έχω τουλάχιστον εγώ και από τους τουριστικούς προορισμούς είναι ότι… ελπίζουμε. Την ελπίδα έχουμε. Και στην Κρήτη και στις Κυκλάδες. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή αισιόδοξα μηνύματα».

Συγκεκριμένα, μας λέει ο κ. Καββαθάς, κάθε πέρυσι και καλύτερα, αφού τον τελευταίο ενάμιση χρόνο η πορεία είναι φθίνουσα και ο τζίρος έχει καταγράψει πτώση που αγγίζει ακόμα και το 10%…

«-Για τι ποσοστό μιλάμε για τον τελευταίο ενάμιση χρόνο;

Περίπου στο 6%. Αν λάβουμε υπόψιν όμως ότι έχουμε και αυξήσεις το τελευταίο δίχρονο στους τιμοκαταλόγους των εστιατορίων και συναφών καταστημάτων, η μείωση μπορεί να πει κάποιος ότι είναι πάνω από 10%. Γιατί εκεί οι αυξήσεις που έχει κάνει ο κλάδος, αν τις αποπληθωρίσεις -γιατί είναι πληθωριστικές αυτές οι αυξήσεις- διαπιστώνεις ότι η μείωση του κύκλου εργασιών ξεπερνάει το 10%.

Επίσης, μεσοσταθμικά ο κλάδος την τελευταία διετία έχει μία αύξηση λειτουργικού κόστους ως αποτέλεσμα του κόστους ενέργειας, του μισθολογικού-μη μισθολογικού κόστους, της αγοράς πρώτων υλών και προϊόντων της τάξεως του 40%. Το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, ο κλάδος προχώρησε σε αυξήσεις της τάξεως του 15% -στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ- που σημαίνει ότι είχε απορροφήσει ένα μεγάλο κομμάτι, άνω του 25,% του αυξημένου λειτουργικού κόστους. Συνεπώς, υπάρχει πραγματική αδυναμία. Ήδη ο κλάδος είναι υπερχρεωμένος και φαίνεται και από τα στοιχεία των λειτουργικών υποχρεώσεων σε ό,τι αφορά την ΑΑΔΕ και τον ΕΦΚΑ.»

ΕΛΣΤΑΤ: «Πτώση του τζίρου το Α’ τρίμηνο του ’26 σε καταστήματα σε όλη τη χώρα»

Η πτώση του τζίρου στην εστίαση, καταγράφεται και από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, εμφανίζει σημαντική κάμψη σε όλη την επικράτεια. 1,9%. Τόσο σε τουριστικούς όσο και σε μη τουριστικούς προορισμούς.

Όπως φαίνεται και στο γράφημα της ΕΛΣΤΑΤ, στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου των Υπηρεσιών Εστίασης ο κύκλος εργασιών το α’ τρίμηνο του 2026 ανήλθε, σε 2.141 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 1,9% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο 2025, οπότε και είχε διαμορφωθεί σε 2.184 δισ. ευρώ.

Φωτ.: ΕΛΣΤΑΤ

Ένα πρόβλημα που δεν περιορίζεται στα μεγάλα αστικά κέντρα και που αρκετές φορές, οδηγεί ακόμη και στο λουκέτο, συμπληρώνει ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ…

«Ο κλάδος στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και στις μικρότερες περιοχές, έρχεται αντιμέτωπος με αρκετά λουκέτα. Και μάλιστα, βλέπουμε λουκέτα και σε παραδοσιακές επιχειρήσεις, με χρόνια λειτουργίας. Αυτός είναι ο ξαφνικός θάνατος που λέω εγώ, που συμβαίνει κάνοντας ό,τι μπορεί ο καθένας να κάνει για να κρατήσει ζωντανή την επιχείρησή του, αλλά τελικώς καταρρέει μέσα από ένα φαύλο κύκλο που έχει να κάνει με πληθωριστικές τάσεις, αύξηση του λειτουργικού κόστους, μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, καταναλωτών Ελλήνων και ξένων. Και καταλήγουμε σε αυτό το φαινόμενο.»

Πώς επηρεάζουν ο νέος ΚΟΚ, τα αλκοτέστ και οι βραχυχρόνιες μισθώσεις την εστίαση

Σε ένα τέτοιο πρόβλημα που είναι πολυπαραγοντικό, θα πρέπει να μελετά κανείς την κάθε λεπτομέρεια, μας λέει ο κ. Καββαθάς.

Η πτώση του τζίρου, σχετίζεται σ’ ένα βαθμό, με τη μείωση στην κατανάλωση των αλκοολούχων ποτών…

«Υπάρχει μία μείωση της κατανάλωσης. Βεβαίως, μπροστά στο κοινωνικό όφελος που προκύπτει από την απαγόρευση και τα μέτρα ελέγχου των οδηγών, κανένας δεν μπορεί να μείνει αδιάφορος. Πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου να εναρμονιστούμε με τη λογική ότι ένας από την παρέα δεν θα πιει, οι υπόλοιποι θα πίνουμε. Ή κάποιος που θέλει να πιει και οδηγεί, να μην παίρνει το αυτοκίνητο του και να χρησιμοποιεί κάποιο άλλο μεταφορικό μέσο. Μετρό, ταξί κ.λ.π. Προς το παρόν μειώνεται η κατανάλωση (αλκοόλ) στο σύνολο της παρέας και είναι λογικό. Είναι αποτέλεσμα της ανάγκης της στιγμής.»

Με τον υπερ-επαγγελματισμό, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά…

«Δηλαδή, έχουμε πάρα πολλά καταστήματα που λειτουργούν στη χώρα, ιδιαίτερα στον κλάδο του καφέ, αλλά πολλά από αυτά είναι θνησιγενή ήδη εν τη γενέσει τους. Κι αυτό γιατί… Νομίζει κάποιος ότι πολύ εύκολα υπάρχουν λεφτά στην εστίαση, στον καφέ. Τα πράγματα όμως δεν είναι πάντα όπως φαίνονται. Είναι δύσκολος κλάδος, με αποτέλεσμα να επενδύει, αλλά να μην έχει βιωσιμότητα πάνω από έναν χρόνο. Κι αυτό συμπαρασύρει και υγιείς επιχειρήσεις, γιατί μοιράζεται η πίτα σε περισσότερους, όπως αντιλαμβάνεστε.»

Ακόμα και με τα καταλύματα βραχυχρόνιων μισθώσεων…

«Μην ξεχνάμε ότι έχουμε περισσότερες κλίνες Airbnb από ό,τι έχουμε σε ξενοδοχειακές μονάδες στη χώρα. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στον -είτε Έλληνα, είτε ξένο- επισκέπτη που καταλήγει σε Airbnb, να μαγειρεύει εντός του καταλύματος και να χάνει η εστίαση ένα γεύμα ή ένα δείπνο».

Ποια θα μπορούσε λοιπόν να είναι η λύση; Η εφαρμογή ενιαίου συντελεστή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, δηλώνει ο κ. Καββαθάς και στρέφει το βλέμμα στη ΔΕΘ…

«Αυτό που θα θέλαμε είναι ενιαίος συντελεστής ΦΠΑ στην εστίαση. Όχι 13-24, μόνο 13%. Γιατί σήμερα το πρόβλημα είναι ότι έχουμε δύο ταχύτητες μεταξύ των επιχειρήσεων. Εάν σερβίρω delivery, takeaway, είμαι στο 13%. Αν σερβίρω σερβιριζόμενο, είμαι στο 24%. Αυτό δημιουργεί και αθέμιτο ανταγωνισμό.

-Πιστεύετε ότι υπάρχει περίπτωση ν’ αλλάξει αυτό;

Η Θεσσαλονίκη. Η ελπίδα μας είναι στη Θεσσαλονίκη. Στη ΔΕΘ και στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού».