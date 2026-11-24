Δύο βασικοί κλάδοι της ελληνικής οικονομίας που παράγουν το 8% του συνολικού ΑΕΠ κινούνται με οριακά περιθώρια κέρδους παρά την φαινομενική αύξηση του τζίρου.

Τα στοιχεία που εξέδωσε η ΕΛΣΤΑΤ για τον τζίρο των επιχειρήσεων εστίασης και των καταλυμάτων (εξαιρούνται τα καταλύματα τύπου AirBnB) μπορει εκ πρώτης όψεως να δείχνουν αύξηση αλλά επί της ουσίας η αύξηση αυτή είναι τιμολογιακή και κατά δεύτερον τα περιθώρια κέρδους συρρικνούνται σε επικίνδυνα επίπεδα.

Τι δειχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το γ’ τρίμηνο 2026 που ήταν η peak season

Στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου των Καταλυμάτων ο κύκλος εργασιών το τρίτο τρίμηνο 2026 ανήλθε σε 7.362.330 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 5,8% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο 2025, όπου είχε ανέλθει σε 6.956.772 χιλ. ευρώ.

Στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου των Υπηρεσιών Εστίασης, ο κύκλος εργασιών το τρίτο τρίμηνο 2026 ανήλθε σε 4.610.012 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 3,1% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο 2025, όπου είχε ανέλθει σε 4.756.709 χιλ. ευρώ.

Συνεχίζεται η πίεση σε Σαντορίνη και Μύκονο στα καταλύματα και στην εστίαση

Για τις επιχειρήσεις στον κλάδο των Καταλυμάτων των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών του έτους 2025 μεγαλύτερη ή ίση του 1,0%, η μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το τρίτο τρίμηνο 2026 σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο 2025 παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης (15,4%) και η μικρότερη αύξηση (2,5%) καταγράφηκε στις Περιφερειακές Ενότητες Χαλκιδικής και Λασιθίου, ενώ μείωση καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Θήρας (0,6%).

Για τις επιχειρήσεις στον κλάδο των Υπηρεσιών Εστίασης, των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών του έτους 2025 μεγαλύτερη ή ίση του 1,0%, η μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών το τρίτο τρίμηνο 2026 σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο 2025 παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας (11,6%) και η μικρότερη μείωση (0,2%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου, ενώ η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου (1,4%)