Εστίαση: Τι αλλάζει στα επιδόματα για 500.000 εργαζόμενους-Πόσο αυξάνονται οι μισθοί από 1η Απριλίου

Σε ισχύ τέθηκε η νέα κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας στον επισιτισμό, φέρνοντας αυξήσεις που φτάνουν σωρευτικά το 12% για τη διετία 2026–2027 και επηρεάζουν περίπου 500.000 εργαζόμενους σε όλο το φάσμα της εστίασης.

Η συμφωνία μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων προβλέπει αυξήσεις 8% από την 1η Απριλίου 2026 και επιπλέον 4% από το 2027, ενώ αποκτά καθολική ισχύ, καθώς υπογράφεται από τους βασικούς κοινωνικούς εταίρους του κλάδου.

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες παρεμβάσεις στα μισθολογικά δεδομένα του επισιτισμού τα τελευταία χρόνια, σε μια περίοδο όπου οι ανάγκες σε προσωπικό παραμένουν υψηλές.

Πώς διαμορφώνονται οι μισθοί από 1η Απριλίου 2026

Από την άνοιξη του 2026, οι βασικές αποδοχές αναπροσαρμόζονται προς τα πάνω για όλες τις ειδικότητες, με τον κατώτατο μισθό να κινείται στα επίπεδα των 940 έως 950 ευρώ για τη μεγάλη πλειονότητα των εργαζομένων.

Ενδεικτικά:

Ο βασικός μισθός ανειδίκευτου εργαζόμενου αυξάνεται από 880 ευρώ σε 940–950 ευρώ

Οι μπάρμαν ακολουθούν την ίδια κλίμακα, φτάνοντας επίσης τα 950 ευρώ

Οι μάγειρες Α’ και Β’ διαμορφώνουν τις αποδοχές τους στα 950 ευρώ

Οι αρχιμάγειρες κινούνται στα 1.100 ευρώ

Οι βοηθητικές ειδικότητες (μπουφετζήδες, λαντζέρηδες, ψήστες, βοηθοί σερβιτόρων) φτάνουν τα 940 ευρώ

Οι σερβιτόροι, όπου εφαρμόζεται μισθός, κινούνται στα 1.050 ευρώ

Από το 2027 θα ακολουθήσει νέα αύξηση 4%, με τον κατώτατο μισθό να αγγίζει τα 988 ευρώ και τις υψηλότερες ειδικότητες να προσεγγίζουν ακόμη μεγαλύτερα επίπεδα αποδοχών.

Τι ισχύει για διανομείς και ειδικές κατηγορίες

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για τους διανομείς, για τους οποίους ο βασικός μισθός ορίζεται στα 940 ευρώ από τον Απρίλιο του 2026. Παράλληλα, θεσμοθετείται επίδομα ιδιαιτέρων συνθηκών ύψους 10%, αναγνωρίζοντας τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης εργασίας.

Τα επιδόματα που αυξάνονται

Η αύξηση των βασικών μισθών συμπαρασύρει και το σύνολο των επιδομάτων, καθώς υπολογίζονται ως ποσοστό επί των αποδοχών.

Στο νέο πλαίσιο περιλαμβάνονται:

επίδομα γάμου 10%

επίδομα προϋπηρεσίας (τριετίες) για σερβιτόρους 5% ανά τριετία

επίδομα πολυετούς υπηρεσίας σε εστιατόρια (ανά έτος προϋπηρεσίας)

επίδομα πολυετούς υπηρεσίας σε καφενεία έως 5 τριετίες

επίδομα εποχικής απασχόλησης 10%

επίδομα τουριστικής εκπαίδευσης από 6% έως 15%

ανθυγιεινό επίδομα 10%

ταμειακό επίδομα 5%

επίδομα ευθύνης/διευθυντή 20%

Στην πράξη, για πολλούς εργαζόμενους, η τελική αύξηση στις αποδοχές θα είναι υψηλότερη από την ονομαστική, λόγω της επίδρασης των επιδομάτων.

Επιπλέον ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους

Η νέα σύμβαση δεν περιορίζεται μόνο στους μισθούς, αλλά περιλαμβάνει και σειρά παρεμβάσεων στις εργασιακές συνθήκες.

Μεταξύ άλλων:

Καθιερώνεται υποχρέωση αναλυτικής μισθοδοσίας κατά την πληρωμή

Διασφαλίζεται η επαναπρόσληψη εποχικών εργαζομένων στις ίδιες επιχειρήσεις

Προβλέπεται προσαύξηση 20% για εργασία άνω των 48 ωρών εβδομαδιαίως

Η Καθαρά Δευτέρα εντάσσεται στις αργίες με προσαύξηση 75%

Για εργασία σε ημέρα ανάπαυσης προβλέπεται επιπλέον αποζημίωση

Η νέα συλλογική σύμβαση καλύπτει το σύνολο σχεδόν των δραστηριοτήτων της εστίασης, από εστιατόρια και καφέ έως catering, μπαρ και επιχειρήσεις ψυχαγωγίας. Η εφαρμογή της εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς για τον κλάδο, σε μια περίοδο που η αγορά εργασίας στον τουρισμό και την εστίαση συνεχίζει να αντιμετωπίζει ελλείψεις προσωπικού και αυξημένες απαιτήσεις.