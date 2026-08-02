Έστησαν «κατασκήνωση» έξω από το ΑΤ Τούμπας για να προλάβουν το διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα

Ουρές και εικόνες που θυμίζουν άλλες εποχές καταγράφηκαν έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Τούμπας στη Θεσσαλονίκη, όπου πολίτες πέρασαν τη νύχτα περιμένοντας να εξασφαλίσουν ραντεβού για την έκδοση διαβατηρίου.

Ορισμένοι πολίτες επέλεξαν να διανυκτερεύσουν στο πεζοδρόμιο έξω από το Α.Τ. Τούμπας, προκειμένου να προλάβουν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία έκδοσης διαβατηρίου με την παλαιού τύπου αστυνομική ταυτότητα.

Στόχος τους ήταν να προλάβουν την αλλαγή των κανόνων που τίθεται σε εφαρμογή από τη Δευτέρα 3 Αυγούστου, όταν οι νέου τύπου ταυτότητες υψηλής ασφάλειας θα είναι πλέον απαραίτητες για τα ταξίδια στο εξωτερικό. Βασική προϋπόθεση για τη χρήση της παλαιάς ταυτότητας στη διαδικασία είναι να αναγράφονται τα στοιχεία του κατόχου και με λατινικούς χαρακτήρες.

Για να περάσουν τις ώρες της αναμονής, οι πολίτες επιστράτευσαν πτυσσόμενες καρέκλες, νερό και θερμός με καφέ, περιμένοντας υπομονετικά από τις 10 το βράδυ του Σαββάτου, ώστε να μη χάσουν τη σειρά τους όταν άνοιγαν οι πόρτες του αστυνομικού τμήματος το πρωί.

Το Α.Τ. Τούμπας θα δέχεται ραντεβού για τη συγκεκριμένη διαδικασία μέχρι και τις 14:30 το μεσημέρι της Κυριακής 2 Αυγούστου.