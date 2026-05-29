«Εσύ με τα γκρι μαλλιά και τα γυαλιά»: Ο Μπέσεντ δίνει τον λόγο σε δημοσιογράφους με...άγαρμπο τρόπο

Με έναν αδέξιο τρόπο, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ παραχώρησε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο προκαλώντας την έντονη αμηχανία των δημοσιογράφων που δεν ήξεραν ποιος έπαιρνε τον λόγο...

Ο επικεφαλής της αμερικανικής οικονομίας αντικατέστησε την Καρολάιν Λίβιτ, η οποία βρίσκεται σε άδεια μητρότητας, και επιδόθηκε σε ένα σόου που κατέγραψαν οι κάμερες το οποίο όμως χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως άκομψο. Προκειμένου να δώσει τον λόγο για ερωτήσεις, ο Μπέσεντ απευθυνόταν στους δημοσιογράφους χωρίς να γνωρίζει τα ονόματά τους, περιγράφοντάς τους ανάλογα με τα ρούχα που φορούσαν ή τα φυσικά τους χαρακτηριστικά.

Σε βίντεο που ανάρτησε το CNN, ο Μπέσεντ ακούγεται να λέει «Εσείς με τα γκρίζα μαλλιά», δείχνοντας με το δάχτυλο έναν δημοσιογράφο. Στη συνέχεια αστειεύτηκε λέγοντας: «Όχι, δεν έχετε γκρίζα μαλλιά, εντάξει», με τον νεαρό να προχωρά αμέσως στην ερώτησή του, αφήνοντας ασχολίαστο το περιστατικό.

Στη συνέχεια, ο υπουργός Οικονομικών έδωσε τον λόγο σε άλλη δημοσιογράφο, αναφερόμενος στο ροζ σακάκι που φορούσε, προκαλώντας εκ νέου αμηχανία στους παρευρισκόμενους.

Λόγω της απουσίας της Λίβιτ από το πόστο της, κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ έχουν αναλάβει να διεκπεραιώσουν της ημερήσιες συνεντεύξεις τύπου. Μεταξύ αυτών και ο αντιπρόεδρος Τζέι ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αλλά και άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι.