Εθελοντής δασοπυροσβέστης έσωσε δεκάδες σπίτια στα Βίλια αλλά όχι το δικό του - «Κάηκε άβρεχτο»

Ο εθελοντής δασοπυροσβέστης στην περιοχή των Βιλίων, Γρηγόρης Σχίζας, έδινε για τρεις ημέρες μάχη με τη φωτιά που κατακαίει την Δυτική Αττική, για να βοηθήσει στην κατάσβεση του πύρινου μετώπου, που έχει λάβει δραματικές διαστάσεις.



Προσπαθούσε μαζί με τους συναδέλφους του, να σώσει ό,τι μπορεί από τις περιουσίες των συνανθρώπων του που κατάπινε η πύρινη λαίλαπα, που ξεκίνησε από τη Βοιωτία και καίει τη Δυτική Αττική, με τη φωτιά στην Ψάθα να αφήνει πίσω της εικόνες καταστροφής, αλλά και δύο νεκρούς χειριστές πυροσβεστικού ελικοπτέρου, μετά από σύγκρουση, που σκόρπισε θλίψη.

Ο Γρηγόρης Σχίζας, όσο προσπαθούσε να βοηθήσει τους συμπολίτες του, έγινε ο ίδιος θύμα της τραγωδίας, αφού η φωτιά κατέστρεψε το σπίτι του.



Με την ομάδα του, είχε σώσει πάνω από 10 σπίτια στην περιοχή, όμως έμαθε ότι το δικό του σπίτι είχε γίνει στάχτη.



«Δυστυχώς, η τραγική ειρωνεία είναι αυτή… Είμαστε εθελοντές έχουμε γλιτώσει σπίτια συνανθρώπων μας, έχουμε γλιτώσει περιουσίες, εχτές δεν βρέθηκε κάποιος να γλιτώσει το δικό μου. Ήταν στο έλεος της φωτιάς, κάηκε “άβρεχτο” που λέμε», είπε ο εθελοντής.



«Δυστυχώς, το σπίτι έμεινε μόνο ντουβάρια», συμπλήρωσε με πόνο ψυχής, ενώ οι εικόνες από το κατεστραμμένο σπίτι του, είναι συγκλονιστικές.