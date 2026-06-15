Εθισμός των εφήβων στο διαδίκτυο: Οι ανησυχητικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία και τον εγκέφαλο

Ο υπερβολικός χρόνος που περνούν οι έφηβοι στο διαδίκτυο εξελίσσεται διεθνώς σε ένα φαινόμενο που περιγράφεται όλο και συχνότερα ως μορφή συμπεριφορικής εξάρτησης, με επιπτώσεις που ξεπερνούν την απλή καθημερινή συνήθεια και αγγίζουν τη λειτουργία του εγκεφάλου και την ψυχική ισορροπία.

Σε παγκόσμια κλίμακα, εκατομμύρια χρήστες αναφέρουν ότι η έντονη χρήση του διαδικτύου επηρεάζει αρνητικά τις κοινωνικές τους σχέσεις και την ποιότητα της ζωής τους, με τους εφήβους να εμφανίζονται ιδιαίτερα ευάλωτοι. Σε αυτή την κρίσιμη ηλικία, η συνεχής έκθεση σε οθόνες συνδέεται με δυσκολίες στη συγκέντρωση, στη συναισθηματική σταθερότητα και στην ανάπτυξη υγιών κοινωνικών δεξιοτήτων.

Η αλόγιστη χρήση ψηφιακών μέσων μπορεί να οδηγήσει σε συνολική απορρύθμιση της ψυχικής υγείας, επηρεάζοντας νοητικές, συναισθηματικές, κοινωνικές και σωματικές λειτουργίες, με τις συνέπειες να γίνονται πιο έντονες όσο αυξάνεται η εξάρτηση από το διαδίκτυο και τις οθόνες.

Δες πώς η καθημερινή έκθεση στις οθόνες επηρεάζει την ανάπτυξη των εφήβων και ποια σημάδια δείχνουν ότι η χρήση του διαδικτύου έχει ξεπεράσει τα υγιή όρια.