Εθνική Αργεντινής: Δε θα καλούνται στην ομάδα νέων όσοι φεύγουν ως ελεύθεροι στην Ευρώπη

Εξελίξεις στην εθνική Αργεντινής. Μία αμφιλεγόμενη απόφαση της ομοσπονδίας ποδοσφαίρου (AFA) είδε το φως της δημοσιότητας την Πέμπτη (01/01).

Οι ιθύνοντες του ποδοσφαίρου στην πατρίδα του Λιονέλ Μέσι και του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα αποφάσισαν πως απαγορεύεται πλέον να αγωνιστούν με τη φανέλα της εθνικής Νέων, όσοι παίκτες αποχώρησαν από την Αργεντινή για την Ευρώπη ως ελεύθεροι, δηλαδή χωρίς να έχουν υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο στην πατρίδα τους.

Η επιλογή της ομοσπονδίας έχει προκαλέσει αναστάτωση στους ατζέντηδες και τους ποδοσφαιριστές, όμως δικαιολογητική βάση πίσω από την απόφαση αποτελεί η έμπρακτη στήριξη στους συλλόγους, που αναπτύσσουν ταλέντα.

Οι Ευρωπαίοι που «κλέβουν» τα ταλέντα της Αργεντινής

Τα τελευταία χρόνια, διάφοροι σύλλογοι από την Ευρώπη στέλνουν σκάουτερς και αναλυτές στην Αργεντινή, προκειμένου να εξασφαλίσουν την υπογραφή ταλαντούχων νεαρών, πριν αυτοί υπογράψουν το πρώτο τους επαγγελματικό συμβόλαιο.

Η μετάβαση στην Ευρώπη μπορεί να αποτελεί το μεγάλο όνειρο των ελπιδοφόρων νέων, όμως η ομοσπονδία βάζει «φρένο» στην τάση των κορυφαίων συλλόγων της Γηραιάς Ηπείρου να εξασφαλίζουν ποιοτικές λύσεις για τα ρόστερ τους, χωρίς να χρειαστεί να αποπληρώσουν στους συλλόγους από την Αργεντινή μεγάλα ποσά.

Η εθνική Αργεντινής και η δεξαμένη ταλέντων

Η Αργεντινή είναι μία ιδιαίτερα σημαντική αγορά στις ποδοσφαιρικές μεταγραφές και η προάσπιση των οικονομικών συμφερόντων των ομάδων της χώρας αποτελεί προτεραιότητα για την ομοσπονδία.

Η πρόσφατη πώληση του 18χρονου Φράνκο Μασταντουόνο, του μεγαλύτερου ταλέντου στο αργεντίνικο ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια, από τη Ρίβερ Πλέιτ στη Ρεάλ Μαδρίτης για 45 εκατομμύρια ευρώ, αποτελεί το κορυφαίο παράδειγμα της πολιτικής ανάδειξης ταλέντων, που ακολουθούν οι σύλλογοι στην Αργεντινή.

Η ομοσπονδία αναγνωρίζοντας τις οικονομικές ευκαιρίες που δίνονται στις ομάδες για να αναβάθμιση των εγκαταστάσεων τους και βιωσιμότητα, επιθυμεί να διαφυλάξει τα συμφέροντά τους, εγκαθιδρύοντας την απαγόρευση κλήσης στην εθνική Νέων, αφού οι αγώνες των εθνικών ομάδων σε αναπτυξιακό επίπεδο αποτελούν μία πρώτης τάξεως «βιτρίνα» για την ανάδειξη ταλαντούχων ποδοσφαιριστών.

Εθνική Αργεντινής: Ένα παγκόσμιο brand name

Υπενθυμίζουμε, πως η Αργεντινή συνιστά το μεγαλύτερο εμπορικό brand name σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Την τελευταία δεκαετία, η AFA, δηλαδή η ομοσπονδία ποδοσφαίρου στην Αργεντινή, επενδύει στρατηγικά στην μετατροπή της ιστορικής και πολιτιστικής επιρροής της εθνικής ομάδας σε πραγματική εμπορική αξία.

Μέσα από το brand της, η AFA προσελκύει χορηγούς, που στηρίζουν οικονομικά την ομοσπονδία και ενισχύουν τη διεθνή της φήμη, ενώ η Brand Finance τονίζει ότι η AFA πλέον ανταγωνίζεται κορυφαία καταναλωτικά brands, όχι μόνο στον αθλητισμό, αλλά και στην ευρύτερη αγορά της ψυχαγωγίας και των media.

Στο πλαίσιο της εμπορικής της στρατηγικής, η AFA επιδιώκει μέσα από την λήψη της αμφιλεγόμενης αυτής απόφασης να επενδύσει περαιτέρω στις ακαδημίες, στην ανάπτυξη νέων ταλέντων και στις υποδομές, διασφαλίζοντας μακροχρόνια παρουσία στο υψηλότερο επίπεδο.