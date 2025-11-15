Σπορ Ποδόσφαιρο Εθνική Ελλάδας Μουντιάλ

Εθνική Ελλάδας: Αναγκαστική αλλαγή ο Παυλίδης με την Σκωτία, ντεμπούτο με ασίστ για τον Τεττέη (vid)

Ο Βαγγέλης Παυλίδης τραυματίστηκε και αντικαταστήθηκε πριν το ημίχρονο, με τον Ανδρέα Τεττέη να κάνει το ντεμπούτο του εν μέσω αποθεώσης.

Συναγερμός» σήμανε στην Εθνική Ελλάδας, αλλά και στην Μπενφίκα, καθώς ο Βαγγέλης Παυλίδης ένιωσε ενοχλήσεις και αποχώρησε πριν το ημίχρονο από την αναμέτρηση των προκριματικών του Μουντιάλ απέναντι στη Σκωτία.

Στο 43ο λεπτό του αγώνα, και ενώ το σκορ ήταν 1-0 υπέρ της Εθνικής, ο σέντερ φορ της Μπενφίκα έπεσε στον αγωνιστικό χώρο, ζητώντας αναγκαστική αλλαγή. Ο Παυλίδης φάνηκε να αισθάνεται ενοχλήσεις στο γόνατο, προκαλώντας ανησυχία για τη σοβαρότητα του τραυματισμού του.

Στη θέση του Παυλίδη πέρασε ο Ανδρέας Τεττέη, ο οποίος πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τη φανέλα του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος. Για τον Τεττέη, η κλήση αυτή ήταν η πρώτη στην Εθνική ομάδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κόσμος που βρέθηκε στο γήπεδο αποθέωσε τον επιθετικό της Κηφισιάς, ο οποίος από τον Ιανουάριο θα ανήκει στον Παναθηναϊκό.

