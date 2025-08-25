Εθνική Ελλάδας: Η λογική με Ζούγρη, το διπλό ατόπημα και η «εθνική» μας... μιζέρια

Η Ελλάδα πάλεψε στα ίσα στο πρώτο ημίχρονο, έφτασε να προηγείται ακόμη και με 10 πόντους, όμως ηττήθηκε με 92-77από την παντοδύναμη Γαλλία στο τελευταίο φιλικό προετοιμασίας ενόψει του EuroBasket στη Κύπρο. Οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν τον ρυθμό τους στο δεύτερο ημίχρονο, προβλημάτισαν τη «γαλανόλευκη» σε άμυνα και επίθεση και πήραν μια νίκη «ψυχολογίας» ενόψει των επίσημων αναμετρήσεων.

Eurokinissi

Σε αυτό το τελευταίο φιλικό συναπάντημα, ο Σπανούλης έβγαλε χρήσιμα συμπεράσματα και αποφάσισε ποιος θα είναι ο τελευταίος παίκτης που δεν θα βρίσκεται στο Ευρωμπάσκετ 2025. Κι αυτός είναι ο Ζούγρης.

Η λογική πίσω από την επιλογή της 12αδας

Eurokinissi

Ο Ζούγρης έχει κάνει αδιαμφισβήτητα μεγάλη πρόοδο στο μπάσκετ που παίζει. Τα λόγια του ομοσπονδιακού τεχνικού δεν είναι τυχαία: «Ο Βαγγέλης Ζούγρης δεν θα είναι μαζί μας. Είναι ένα παιδί που το είχα και στο Περιστέρι. Έχει κάνει τρομερά βήματα προόδου. Είναι ένα παιδί που θα είναι εδώ για πάρα πολλά χρόνια κι ίσως κάποια στιγμή να είναι και ο αρχηγός της Εθνικής ομάδας. Κάποιες στιγμές πρέπει να παίρνεις κάποιες αποφάσεις…Είναι ένα εξαιρετικό παιδί. Συνεχίζει να βελτιώνεται κι όλο το μέλλον είναι δικό του».

Eurokinissi

Ο Βασίλης Σπανούλης επέλεξε να πάει με 12 παίκτες που θα απαρτίζονται από περισσότερους γκαρντ. Κι είναι ορθό. Στο σύγχρονο μπάσκετ, τα παιχνίδια κερδίζονται και χάνονται από τα γκαρντ. Όχι από τους ψηλούς. Άλλωστε, ο Κατσίβελης απέδειξε και με το παραπάνω πως μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του τουρνουά. Η Εθνική μας ομάδα έχει ανάγκη το σουτ. Κι με αυτή την λογική θα κινηθεί. Ακόμη κι ο Σαμοντούροφ που δεν είναι γκαρντ αλλά... κέρδισε την θέση του, μπορεί να απειλήσει από μακρινή απόσταση.

Το depth chart της Εθνικής ομάδας

Eurokinissi

PG: Σλούκας, Κατσίβελης

SG: Ντόρσεϊ, Τολιόπουλος

SF: Παπανικολάου, Λαρεντζάκης, Καλαϊτζάκης

PF: Μήτογλου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Σαμοντούροβ

C: Γιάννης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο.

*Κατά συνθήκες μπορούμε να δούμε τον Μήτογλου στο «5», ώστε να αγωνιστεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο «4».

Ριμπάουντ, βολές και λίγη... μιζέρια στις αποσκευές

Eurokinissi

Για πολλοστή φορά, η Εθνική ομάδα δεν κατεβαίνει ως φαβορί στο τουρνουά. Υπάρχουν σημαντικές απουσίες (Ρογκαβόπουλος, Παπαγιάννης) και θέσεις που το βάθος δεν είναι μεγάλο. Η «γαλανόλευκη» έδειξε σε αυτά τα φιλικά πως ανήκει μακριά από ομάδες του Tier 1 (Γαλλία, Σερβία, Γερμανία), αλλά δεν είναι χαμένη από χέρι απέναντι σε όλες τις άλλες.

Στα κακώς κείμενα, οι βολές και τα ριμπάουντ. Το πρώτο σπαταλάει την ευκαιρία για εύκολους πόντους. Το δεύτερο δίνει έξτρα κατοχές στον αντίπαλο. Και τα δυο μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικά, αν το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δεν τα βελτιώσει. Βέβαια, είναι διαφορετικό να μιλάμε για λάθη και διαφορετικό να «σταυρώνουμε». Σαν Έλληνες φυσικά, πάντα θα κουβαλάμε και λίγη... μιζέρια στις αποσκευές. Κυρίως επειδή δεν μας έμαθαν ποτέ πως η αγάπη για την ομάδα της χώρας μας δεν είναι ανάλογη με τις νίκες που πετυχαίνει.