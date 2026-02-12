Εθνική Ελλάδας: Η ώρα και το κανάλι της κλήρωσης για τους αντιπάλους της στο Nations League

Τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, η Εθνική Ελλάδας, θα επιστρέψει στις επίσημες διοργανώσεις και θα ξεκινήσει την προσπάθειά της, για πρόκριση στο Euro 2028.

Αφετηρία θα αποτελέσει το Nations League, στο οποίο η «γαλανόλευκη» θα βρίσκεται για πρώτη φορά στην ιστορία της, στη League A, έπειτα από δύο διαδοχικές ανόδους.

Η έναρξη της εν λόγω διοργάνωσης, είναι προγραμματισμένη για τις 23 Σεπτεμβρίου, με τη φάση των ομίλων να διαρκεί ως τις 11 Νοεμβρίου.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη (12/2, 19:00) στις Βρυξέλλες και θα μεταδοθεί από το κανάλι Novasports Start, με την Εθνική Ελλάδας να μαθαίνει τους αντιπάλους της, από την κορυφαία κατηγορία.

Το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, θα αντιμετωπίσει μία ομάδα από κάθε Pot της League A, με το επίπεδο δυσκολίας να έχει ανέβει... κατακόρυφα.

Αναλυτικά οι πιθανοί αντίπαλοι της Εθνικής

Pot 1: Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία

Pot 2: Ιταλία, Ολλανδία, Δανία, Κροατία

Pot 3: Σερβία, Βέλγιο, Αγγλία, Νορβηγία

Οι ημερομηνίες της διοργάνωσης