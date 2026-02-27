Εθνική Ελλάδας: Η βαθμολογία στον όμιλο μετά την ήττα απέναντι στο Μαυροβούνιο

Η Εθνική ομάδα γνώρισε την πρώτη της ήττα, με 67-65 στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, σε δραματικό ματς κόντρα στο Μαυροβούνιο.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δεν είχε εύκολο έργο απέναντι σε ένα πολύ μαχητικό Μαυροβούνιο που δεν είχε τίποτα να χάσει και προηγούνταν σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του ματς, την ώρα που η Ελλάδα είχε κάκιστα ποσοστά στην επίθεσή της με τον Τολιόπουλο να χάνει την ευκαιρία να σκοράρει για να στείλει το ματς στην παράταση.

Η κατάταξη του ομίλου