Εθνική Ελλάδας: Η βαθμολογία του ομίλου των προκριματικών μετά τη νίκη στο Μαυροβούνιο

Η εθνική Ελλάδας εξασφάλισε τη νίκη (79-65) εναντίον του Μαυροβουνίου, έπειτα από καταπληκτική εμφάνιση του Βασίλη Τολιόπουλου. Η «επίσημη αγαπημένη» έκανε, έτσι την τρίτη της νίκη σε τέσσερις αγώνες, εξασφαλίζοντας πλεονέκτημα για την πρόκριση στον επόμενο γύρο των προκριματικών αγώνων για το MundoBasket του 2027.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα παρουσιάστηκε «διαβασμένο» μετά από την ήττα (67-65) που δέχθηκε από το Μαυροβούνιο το βράδυ της Παρασκευής (27/02) και δεν έδωσε περιθώρια στους γηπεδούχους να ανταπεξέλθουν στον ρυθμό που επέβαλε. Η ομάδα του Σπανούλη, έτσι πήρε το πάνω χέρι στη βαθμολογία του ομίλου, με 7 βαθμούς και βρίσκεται μόνη πρώτη στην πρώτη θέση, επιστρέφοντας στην κορυφή.

Ακολουθούν η Πορτογαλία και το Μαυροβούνιο με 6 και η Ρουμανία με 5. Υπενθυμίζουμε πως στην επόμενη φάση θα προκριθούν οι 3 από τις 4 ομάδες του Group B.

Η κατάταξη του ομίλου