Εθνική Ελλάδας: Μια ομάδα που έχει καρ(υ)διά, εμπνευστή και ανώνυμους κριτές που... εξαφανίζονται

Η Εθνική Ελλάδας, πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση κόντρα στη Λιθουανία και κρυφά... όπλα τους Κώστα Αντετοκούνμπο και Βασίλη Τολιόπουλο πήρε παλικαρίσια την πρόκριση για τα ημιτελικά (87-76), όπου θα αντιμετωπίσει τη Τουρκία στην προσπάθειά της να κατακτήσει μετάλλιο έπειτα από 16 χρόνια.

Στα ημιτελικά γιατί ο Γιάννης δεν είναι πλέον μόνος του

Το έχουμε πει και θα το ξαναπούμε όσες φορές χρειαστεί. Η Εθνική ομάδα έχει σταρ και κορυφαίο της παίκτη τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, όμως δεν είναι μόνος του. Θυμίζουμε την εμφάνιση του Θανάση Αντετοκούνμπο που χάρισε νίκη, τον Σαμοντούροφ που με την συνεισφορά του έγινε «κλειδί» για την πρόκριση στους «8», τον Τολιόπουλο που χθες (9/9) έδωσε παράσταση απέναντι στους Λιθουανούς.

Και φυσικά, τον μεγάλο πρωταγωνιστή που δεν περιμένε... κανένας. Τον Κώστα Αντετοκούνμπο που σκέπασε τα καλάθια, έκανε τον Βαλαντσιούνας να νευριάσει και να βγει από τα νερά του (απελπιστικά μόνος απέναντι στην Εθνική) και άλλαξε το μομέντουμ του παιχνιδιού. Κι όλα αυτά με τον «Greek Freak» να βάζει 30αρες και να μην το παίρνει χαμπάρι κανένας.

Μια ομάδα που βρίσκεται σε αποστολή και έχει στον πάγκο έναν... Σπαρτιάτη

Η Εθνική μας ομάδα πανηγύρισε ελάχιστα εώς... καθόλου την επιστροφή της στην ζώνη των μεταλλίων. Ο Σπανούλης ήταν λακωνικός σαν να έχασε. Αυτή η ομάδα βρίσκεται σε αποστολή και δεν συμβιβάζεται με σπασμένες κατάρες. Στον πάγκο της έχει έναν τύπο που δεν θέλει να χάνει ούτε... στο τάβλι.

Κι αυτό ακριβώς είναι που οδηγεί την «γαλανόλευκη» σε μια ξέφρενη πορεία. Ο Τολιόπουλος ανέφερε στην συνέντευξη τύπου πως έχει πρότυπο τον Σπανούλη. Ο Σλούκας προ ολίγων ημερών το ίδιο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ο προπονητής μιας ομάδας δεν είναι μόνο συστήματα και τακτική. Είναι και πηγή έμπνευσης. Κι ο Σπανούλης, παρά το γεγονός πως αμφισβητήθηκε έντονα είναι ένας ολοκληρωμένος προπονητής που ανήκει ήδη στην ελίτ.

Η δήλωση του Παπανικολάου ήταν σημαντικότερη και από μετάλλιο

Οι ανώνυμοι κριτές των πάντων είναι η νέα μάστιγα των social media. Άνθρωποι που δεν θα μπορούσαν να κάνουν αυτά που κάνει ένας αθλητής ούτε για... μισή μέρα, παίρνουν ένα πληκτρολόγιο και στάζουν χολή. Στην πραγματικότητα εξωτερικεύουν τα άλυτα προβλήματα τους ή εξυπηρετούν διαφορετικούς και πιο... οπαδικούς σκοπούς. Μόνο που αυτή η Εθνική δεν χωράει φανατισμένους και οπαδικούς στρατούς. Είναι η ομάδα όλων των Ελλήνων. Η τουλάχιστον των Ελλήνων που πρώτα είναι Έλληνες και μετά οτιδήποτε άλλο.

Ο Κώστας Παπανικολάου αναφέρθηκε στα πικρόχολα σχόλια που ήρθαν μετά την ήττα της Εθνικής ποδοσφαίρου από την Δανία. Ζήτησε στήριξη για την προσπάθεια που γίνεται όμως πολύ φοβάμαι πως οι δηλώσεις του... θα βρουν τοίχο. Οι άνθρωποι που στις νίκες αποθεώνουν και στις ήττες «κατακεραυνώνουν», θα συνεχίσουν να λειτουργούν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Και φυσικά κρυμμένοι πίσω από την ανωνυμία και τα παρατσούκλια τους, γιατί η γνώμη με ονοματεπώνυμο θέλει «guts».