Εθνική Ελλάδας: Οι διεθνείς απάντησαν στο δίλημμα Παρί Σεν Ζερμέν ή Άρσεναλ

Οι Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ διεκδικούν το βαρύτιμο τρόπαιο του Champions League το Σάββατο (30/05, 19:00) στην Puskas Arena της Βουδαπέστης.

Οι Παριζιάνοι διεκδικούν το δεύτερο στη σειρά τρόπαιο απέναντι στους «Κανονέρηδες», οι οποίοι θέλουν να κατακτήσουν για πρώτη φορά το βαρύτιμο τρόπαιο μετά την επιστροφή τους στο θρόνο της Premier League.

Οι προβλέψεις των διεθνών μας

Οι περισσότεροι παίκτες της Εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου τάχθηκαν υπέρ της ομάδας του Λουίς Ενρίκε, ενώ κάποιοι δεν δίστασαν να κάνουν λόγο για σίγουρη επικράτηση των Γάλλων: «Παρί για πλάκα».

Με την ομάδα του Αρτέτα ήταν μόνο οι Χρήστος Τζόλης, Γιώργος Μασούρας και Κωνσταντής Τζολάκης.

Θυμίζουμε ότι η Εθνική Ελλάδας θα αγωνιστεί κόντρα στις Ιταλία και Σουηδία, σε φιλικά προετοιμασίας, τον προσεχή Ιούνιο.

Πρώτο πιαχνίδι είναι εκτός έδρας με τη Σουηδία στις 4 Ιουνίου, ενώ τρεις ημέρες αργότερα θα υποδεχτεί την Ιταλία στο Παγκρήτιο.