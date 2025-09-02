Εθνική Ελλάδας: Όλα τα πιθανά σενάρια για την πρόκριση στους «16» μετά την ήττα από τη Βοσνία

Το αήττητο σερί της Εθνικής Ελλάδας, με 3/3 νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις, στο EUROBASKET 2025, έσπασε σήμερα (2/9), με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να γνωρίζει την ήττα με 80-77 από την Βοσνία- Ερζεγοβίνη, και έτσι σπατάλησε την ευκαιρία να «κλειδώσει» την πρωτιά στον τρίτο όμιλο.

Η πρωτιά λοιπόν, θα κριθεί βάσει των επομένων αναμετρήσεων της ημέρας, ανάμεσα σε Ιταλία και Ισπανία και Κύπρο και Γεωργία. Σε περίπτωση που η Ελλάδα έπαιρνε τη νίκη σήμερα εναντίον της Βοσνίας, αυτό θα ισοδυναμούσε με απευθείας πρόκριση και για την Ισπανία στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Και η Ιταλία, εάν τυχόν πάρει την νίκη κόντρα στους Ισπανούς, τότε θα πάρει την πρόκριση απευθείας στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Τα σενάρια για την πρώτη θέση

Η Ελλάδα, χρειάζεται οπωσδήποτε τη νίκη κόντρα στην Ισπανία την τελευταία αγωνιστική, για να εξασφαλίσει την πρωτιά και να έχει τις καλύτερες δυνατές διασταυρώσεις με τους άλλους ομίλους. Εάν η Ισπανία νικήσει την Ιταλία, τότε θα έχει ρεκόρ 3-1, το ίδιο με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη και το παιχνίδι ανάμεσα στους δυο, θα κρίνει το ποιος θα ανέβει στο υψηλότερο βάθρο της Λεμεσού.

Εάν τυχόν οι Ιταλοί επικρατήσουν απόψε κόντρα στην ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο, τότε και εκείνοι θα έχουν το ρεκόρ που αναφέραμε. 3-1. Τελευταία αναμέτρηση για την ομάδα του Ποτσέκο, είναι κόντρα στην Κύπρο, επομένως το πλάνο της Ελλάδας δεν αλλάζει, παραμένει ίδιο. Νίκη και μόνο νίκη για να κλειδώσει η πρώτη θέση.

Το «μαύρο» σενάριο για την Εθνική

Υπάρχει και ένα τελευταίο σενάριο που τοποθετεί το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στην τέταρτη θέση του ομίλου αλλά για να συμβεί κάτι τέτοιο, χρειάζεται η Ελλάδα να ηττηθεί από την Ισπανία, οι Ιταλοί να κάνουν το 2/2 στις τελευταίες αναμετρήσεις και η Βοσνία να κερδίσει τη Γεωργία. Με αυτόν τον τρόπο η «γαλανόλευκη» θα έχει 3-2 νίκες, όσες θα έχουν και η Γεωργία με τη Βοσνία, από τους οποίους ηττήθηκαν και έτσι θα υποχωρήσουν στην τέταρτη θέση.

Το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής

15:00, Βοσνία – Γεωργία

18:15, Ιταλία – Κύπρος

(04/9 21:30) Ισπανία – Ελλάδα