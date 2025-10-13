Εθνική Ελλάδας: Όταν ανεβάζεις τον πήχη, η αποτυχία θα «πονέσει» περισσότερο

Ένας πρόωρος αποκλεισμός, είτε έρθει με καλή είτε με άσχημη αγωνιστική εικόνα συνιστά αποτυχία. Αυτό ακριβώς παραδέχτηκαν άπαντες στην Εθνική ομάδα το βράδυ της Κυριακής (12/10), μετά την ήττα-αποκλεισμό από την Δανία, δύο αγωνιστικές πριν ολοκληρωθούν τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Για τη «γαλανόλευκη», η τελευταία δεκαετία και κάτι αποτελεί έναν... συνεχόμενο κύκλο αποτυχιών, μετρώντας έξι συνεχόμενους αποκλεισμούς από τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης, με... κάθε πιθανό και απίθανο τρόπο.

Ο χθεσινοβραδινός όμως, πόνεσε πολύ περισσότερο από τους προηγούμενους πέντε.

Ανέβασε με την εικόνα της τον πήχη

Αν κάνουμε μια αναδρομή στην ημέρα που έγινε γνωστός ο όμιλος της Εθνικής, με αντιπάλους την Δανία, τη Σκωτία και τη Λευκορωσία, το... κλίμα που απέπνεε όλος ο φίλαθλος κόσμος ήταν αυτό της αισιοδοξίας. Δικαίως, θα πει κανείς, βλέποντας ένα νεανικό σύνολο που έπαιζε με... άγνοια κινδύνου και έκανε σπουδαία διπλά σε «Γουέμπλεϊ» και «Χάμπτεν Παρκ» μόλις μερικούς μήνες πριν.

Οι ίδιοι οι παίκτες, θέλοντας και μη, ανέβασαν τις προσδοκίες όλων και έθεσαν ως στόχο την πρόκριση, σε έναν όμιλο που στα χαρτιά ήταν στα μέτρα μας για να... σπάσουμε μια κατάρα που μας ακολουθεί από το Μουντιάλ της Βραζιλίας το 2014. Εν τέλει, το αποτέλεσμα δεν άλλαξε.

Eurokinissi

Αυτή τη φορά όμως, η «πίκρα» είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Στα 3 τελευταία ματς, απέναντι στους συνδιεκδικητές της πρόκρισης, το... κοντέρ έγραψε 9 γκολ παθητικό, με τα μισά από αυτά να προέρχονται από αβίαστα λάθη των παικτών. Το... εκνευριστικότερο της υπόθεσης: με εξαίρεση το πρώτο παιχνίδι της Ελλάδας με τη Δανία, η Εθνική ήταν άκρως ανταγωνιστική στον αγωνιστικό χώρο, ενίοτε και καλύτερη από τον αντίπαλο της. Στο τέλος της ημέρας όμως, αυτό που θα θυμούνται όλοι είναι το αποτέλεσμα και εκεί, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα «κόπηκε».

Ώρα για ανασύνταξη, όχι για απαξίωση

Αναλύσεις, κριτική, γκρίνια, ακόμα και θυμός αποτελούν τον απόηχο μιας άσχημης βραδιάς για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Όλα είναι δεκτά, όλα είναι λογικά, αρκεί να μην φτάσουμε πάλι στο σημείο της απαξίωσης. Τα ίδια παιδιά που μετρούν τρεις διαδοχικές ήττες με «τριάρες», έφεραν πίσω στο γήπεδο τους φίλους της Εθνικής, προσφέροντας τους θέαμα και... λόγους να ανυπομονούν για το επόμενο παιχνίδι της «γαλανόλευκης».

Η «φουρνιά» αυτή έχει όλο το «πακέτο» να ξεπεράσει την πρώτη μεγάλη δυσκολία που εμφανίστηκε στον δρόμο της, για να μπορέσει να πετύχει στο μέλλον αυτά που όλοι περιμένουν. Ο αποκλεισμός πόνεσε, για κάποιους παλαιότερους μπορεί να ήταν και η τελευταία ευκαιρία να βρεθούν σε μεγάλη διοργάνωση με την εθνική ομάδα, το ζητούμενο πλέον είναι η ανασύνταξη.

Για να έρθει επιτέλους η... λύτρωση στο -μακρινό- Euro 2028, για ένα σύνολο ικανό να πετύχει σπουδαία πράγματα αρκεί να το πιστέψει...