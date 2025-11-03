Εθνική Ελλάδας: Ποιος είναι ο Νεκτάριος Τριάντης, το νέο «wonderkid» του Γιοβάνοβιτς (vid)

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, συνεχίζει την ανανέωση της Εθνικής Ελλάδας, καλώντας για πρώτη φορά τον ομογενή Νεκτάριο Τριάντη, καθώς και τον Μπάμπη Κωστούλα στην αποστολή για τα τελευταία προκριματικά του Μουντιάλ 2026, κόντρα σε Σκωτία και Λευκορωσία. Ο 22χρονος, ο οποίος τον Αύγουστο επέλεξε να πάρει το ελληνικό διαβατήριο, δηλώνοντας έτσι διαθέσιμος για την «γαλανόλευκη», αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα νέα πρόσωπα.

Η μεταγραφή στο ΜLS και το εντυπωσιακό ντεμπούτο

Στο πρώτο του παιχνίδι με τη φανέλα της Μινεσότα Γιουνάιτεντ, κατέγραψε ένα ενυπωσιακό ντεμπούτο, καθώς ο πρώην παίκτης της Σάντερλαντ σημείωσε γκολ και ασίστ, ξεκινώντας εντυπωσιακά την πορεία του στο MLS.

Μπαίνοντας ως αλλαγή στο 63ο λεπτό, χρειάστηκε μόλις λίγα λεπτά για να κάνει τη διαφορά. Αρχικά, στο 77ο λεπτό του αγώνα έστρωσε στον Κάρλος Χάρβεϊ, ο οποίος σκόραρε για το 2-0 με πανέμορφο τελείωμα. Στις καθυστερήσεις όμως, ο Ελληνοαυστραλός χαφ υπέγραψε τη στιγμή της βραδιάς. Εκμεταλλευόμενος κακή έξοδο του Ντος Σάντος, σκόραρε από το κέντρο του γηπέδου, χαρίζοντας ένα highlight που ήδη κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

OH MY NECTARIOS TRIANTIS! FROM MINNESOTA'S OWN HALF! 🔥 pic.twitter.com/bNCFpsf0Lo — Major League Soccer (@MLS) September 14, 2025

Από το Σίδνεϊ στην Ευρώπη

Η επαγγελματική του πορεία τον έφερε από την A-League της Αυστραλίας στη Σάντερλαντ το 2023. Για ενάμιση χρόνο αγωνίστηκε δανεικός στη Χιμπέρνιαν, καταγράφοντας 62 συμμετοχές, τέσσερα γκολ και έξι ασίστ, ενώ έφτασε να συμπεριληφθεί στην κορυφαία ενδεκάδα της σεζόν στο σκωτσέζικο πρωτάθλημα και να είναι υποψήφιος για παίκτης της χρονιάς.

Η προσαρμογή του στο βρετανικό ποδόσφαιρο δεν ήταν εύκολη. «Ήταν σαν τρενάκι του τρόμου», έχει παραδεχθεί ο ίδιος, αναφερόμενος στο άλμα από την Αυστραλία στην Αγγλία και έπειτα στη Σκωτία. Φέτος ο ίδιος πραγματοποιεί εντυπωσιακό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα των ΗΠΑ με τη Μινεσότα , έχοντας καταγράψει πέντε εμφανίσεις στο MLS με δύο γκολ και ισάριθμες ασίστ.

Ο νέος κρίκος στην Εθνική

Η απόφασή του να φορέσει το εθνόσημο της Ελλάδας τον εντάσσει σε ένα γκρουπ νέων, ποιοτικών παικτών που ο Γιοβάνοβιτς χτίζει γύρω του. Δίπλα στους Κωνσταντέλια, Τζίμα, Κουλιεράκη, Καρέτσα, Τζόλη και τους υπόλοιπους, ο Τριάντης έρχεται να προσφέρει ευελιξία: η φυσική του θέση είναι αυτή του αμυντικού χαφ, όμως μπορεί να καλύψει και ρόλο στο κέντρο της άμυνας.

Για την Εθνική, η προσθήκη ενός ποδοσφαιριστή με εμπειρία από ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, αλλά και με ελληνικό DNA, αποτελεί επένδυση για το παρόν και το μέλλον. Για τον ίδιο, είναι η ευκαιρία να γράψει το δικό του κεφάλαιο με τα χρώματα της πατρίδας του.