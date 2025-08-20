Εθνική Ελλάδας: Τα ερωτηματικά, η χρόνια «πληγή» και το... νόμισμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Έναρξη στο καθιερωμένο τουρνουά Ακρόπολις με ένα δυνατό τεστ για την Εθνική Ανδρών με αντίπαλο τη Λετονία στο ΟΑΚΑ (20/8, 20:00, ΕΡΤ News), με την Ελλάδα να μπαίνει στην τελική ευθεία ενόψει EuroBasket 2025, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να αγωνίζεται για πρώτη φορά στις φετινές φιλικές αναμετρήσεις.

Οι παίκτες που κόπηκαν και αυτοί που συνεχίζουν

Η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδος για το EuroBasket 2025 συνεχίζεται με 16 παίκτες, καθώς ο Αντώνης Καραγιαννίδης ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Ο νεαρός σέντερ, που αποκτήθηκε πρόσφατα από τον Ολυμπιακό, ήταν ο τρίτος παίκτης που «κόπηκε» από τον ομοσπονδιακό προπονητή, Βασίλη Σπανούλη, μετά τους Λευτέρη Λιοτόπουλο και Αλέξανδρο Νικολαΐδη. Η Εθνική μπάσκετ πλέον βρίσκεται στην τελική ευθεία της προετοιμασίας της και ετοιμάζεται για το τουρνουά Ακρόπολις στο ΟΑΚΑ, όπου θα αντιμετωπίσει τη Λετονία και την Ιταλία. Από τους 16 παίκτες που βρίσκονται στην αποστολή, θα προκύψει η τελική δωδεκάδα που θα ταξιδέψει για τη διοργάνωση.

Οι 16 παίκτες που συνεχίζουν είναι οι: Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκουνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Νίκος Χουγκάζ, Βαγγέλης Ζούγρης, Αλέξανδρος Σαμοντουροβ, Όμηρος Νετζήπογλου και Νάσος Μπαζίνας.

Ο γρίφος στην θέση «5» και η... μοναξιά του Σλούκα

Με την απουσία του Παπαγιάννη, η Εθνική καλείται να διαχειριστεί με έναν διαφορετικό τρόπο την θέση στο «ζωγραφιστό». Πρόκειται να δούμε αρκετές φορές τον Μήτογλου να παίρνει λεπτά εκεί, ενώ η παρουσία του Κώστα Αντετοκούνμπο είναι ενθαρρυντική, ωστόσο δεν θα είναι σίγουρα αρκετή από μόνη της, απέναντι σε ομάδες που διαθέτουν «θηρία». Βάλτε και στην εξίσωση πως πλην του Μήτογλου, κανείς δεν διαθέτει ένα αξιόπιστο σουτ από μέση απόσταση, πόσο μάλλον από την γραμμή των 6.75. Το λεγόμενο pop-out λοιπόν, όπου ο ψηλός βγαίνει έξω για να σουτάρει, θα το βλέπουμε μόνο από τον ψηλό του Παναθηναϊκού.

Ένας ακόμη «πονοκέφαλος» για τον Βασίλη Σπανούλη είναι το πως θα διαχειριστεί τον Κώστα Σλούκα. Ο έμπειρος «άσος» του τριφυλλιού φαίνεται να είναι ο μοναδικός με την απαραίτητη εμπειρία για να οργανώσει και να ηγηθεί της ομάδας ως άλλος... floor general. Και μαζί με τους Ντόρσεϊ, Τολιόπουλο θα πρέπει να κάνει ένα τρομερό step-up για να αντέξει στους «κραδασμούς».

Το πρόβλημα στο τρίποντο που... επηρεάζει την απόδοση του Γιάννη

Η Εθνική μας, κατά κάποιον τρόπο... εξαρτάται από τα ποσοστά της στο τρίποντο. Κι αυτό γιατί ο Γιάννης θα μπορεί να αξιοποιηθεί, μόνο εάν ανοίξει η ρακέτα. Γνωρίζουμε ήδη πως οι περισσότεροι αντίπαλοι θα μας αντιμετωπίσουν με ζώνη που θα περιέχει κάποιες προσαρμογές, δίνοντας το σουτ σε παίκτες που δεν είναι σταθεροί από τα 6.75.

Με τα δεδομένα αυτά, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που αρέσκεται στο ανοιχτό γήπεδο, δε θα μπορεί να κάνει το δικό του παιχνίδι, με αποτέλεσμα να εγκλωβίζεται στην ρακέτα. Το σχεδόν... 25%, θα πρέπει να ανέβει τουλάχιστον στο 40%, ώστε να μπει στην εξίσωση και ο «Greek Freak», χωρίς να χρειαστεί να κάνει τον... μπασκετικό Πελέ.